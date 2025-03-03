شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس أحدث المنضمين لحرب ترامب التجارية وأسعاره تقفز في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت العقود الآجلة لمعدن النحاس بوتيرة قياسية في الولايات المتحدة بعد مطالبة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بدراسة فرض رسوم جمركية على الواردات من جميع أشكال المعدن، وفق ما أوردته شبكة "بلومبرج" الأمريكية. أحدث المنضمين للحرب التجارية قالت بلومبرج إن هذه التوجهات تعد خطوة هي الأحدث في سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى فرض رسوم على قطاعات محددة لحماية المنتجين الأمريكيين وإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية.

وشهدت أسواق النحاس بالفعل اضطرابات كبرى هذا العام حيث راهن التجار على أن الرسوم الجمركية ستفتح فجوة بين الأسعار في أمريكا وبقية العالم.

اقرأ أيضاً: «وود ماكنزي»: العالم يحتاج استثمارات بمئات المليارات في النحاس ارتفاع أسعار النحاس ارتفعت العقود الآجلة للنحاس المتداولة في بورصة كومكس في نيويورك بنسبة 4.9%.

كما ارتفعت أسهم شركات تعدين النحاس المتداولة في الولايات المتحدة بعد هذه الأنباء حيث قفزت أسهم شركة "فريبورت-ماكموران" بأكثر من 6% في تعاملات ما بعد السوق مقارنة بتسوية يوم الثلاثاء. سلطة دونالد ترامب وفق ذلك فسيتم إجراء عملية تحقيق بموجب المادة 232 من قانون توسع التجارة الأمريكي الذي يمنح الرئيس الأمريكي سلطة واسعة لفرض القيود لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي كتب ترامب يقول أن "صناعة النحاس الأمريكية العظيمة تعرضت للدمار بسبب مهاجمة جهات عالمية للإنتاج المحلي"، مشيرًا إلى إن هذا أمر يجب أن يتوقف.

اقرأ أيضاً: ارتفاع الطلب على النحاس يدفع بموجة جديدة نحو قطاع التعدين خطط الرسوم الجمركية كان الرئيس الأمريكي قد أعلن بالفعل عن خطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم اعتبارا من 12 مارس وهو ما يوسع نطاق الإجراءات التي اتخذها بموجب المادة 232 في ولايته الأولى.

وفيما يتصل بالنحاس، فإن وزارة التجارة الأمريكية لديها ما يصل إلى 270 يوما للتحقيق في الواردات وإعداد تقرير إلى ترامب. تداولات النحاس تم تداول النحاس في بورصة كومكس عند 4.718 دولار للرطل بارتفاع 4.1% في حين ارتفعت العقود الآجلة في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.8%.

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة "كوديلكو" لتعدين النحاس في تشيلي أنها استأنفت عملياتها بعد تعافي البلاد من أكبر انقطاع للكهرباء منذ 15 عاما.

واضطرت شركة تعدين النحاس العملاقة إلى وقف العمل في مناجمها في وقت سابق بعد انقطاع التيار الكهربائي.