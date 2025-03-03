شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تطرح فرصا استثمارية جديدة لزيادة الإنتاج بالمتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى جذب استثمارات جديدة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج وتعزيز الاستدامة في قطاع البترول والغاز، أعلنت الوزارة عن طرح فرص استثمارية جديدة لعدد 7 من الحقول غير المنماة بالبحر المتوسط و6 من المناطق الاستكشافية بخليج السويس والصحراء الغربية عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وذلك ضمن جهودها المستمرة لزيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز، وسيتم فتح التزايد عليها لمدة شهرين وسيكون موعد الإغلاق 4 مايو 2025.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً لجهود الوزارة الأخيرة في جذب استثمارات جديدة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج وذلك بإغلاق باب التزايد على 13 منطقة استكشافية وحقول متقادمة، حيث تم استلام العروض المتعلقة بهذه الفرص وجارى تقييم العروض لها باستثمارات متوقعة تتجاوز 700 مليون دولار وتتضاعف فى حالة تحقيق كشف تجارى.

تسعى وزارة البترول إلى تعزيز الإنتاج من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط عبر طرح 7 اكتشافات غير منماة، وتم تقسيم الاكتشافات إلى مجموعتين لضمان تسريع عمليات الإنتاج وتعظيم العوائد الاقتصادية.

وتشمل المجموعة الأولى حقول "أتين"، "ميريت"، و"رحمات"، بينما تضم المجموعة الثانية حقول "نوتس"، "سلامات"، "ساتيس"، و"سالمون" وتمثل هذه الاكتشافات فرصا استثمارية هامة لزيادة إنتاج الغاز لمواكبة الطلب المتزايد عليه.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرح عدد من الاكتشافات الغير منماة بنظام المجموعات "Clusters” وذلك من خلال الخريطة الاستثمارية المفتوحة ببوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، وهي آلية مبتكرة تهدف إلى تحسين العائد على الاستثمار وتقليل تكاليف الإنتاج، وتسهيل وتسريع عملية التنمية والإنتاج.

بالإضافة إلى الفرص المطروحة بالبحر المتوسط، تطرح الوزارة 6 من المناطق الاستكشافية في الصحراء الغربية وخليج السويس، وهي تمثل فرصاً واعدة في مجال الاستكشاف وتشمل 3 مناطق بالصحراء الغربية وهي: "شمال شرق بئر النص"، "جنوب الفيوم"، و"وادي صنور"، و3 مناطق في خليج السويس وهي: "شرق جيسوم"، "شرق جبل الزيت"، و"شرق شدوان".

وتفتح هذه الفرص آفاقاً كبيرة لتوسيع إنتاج البترول والغاز وتعزيز الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني.

تتيح بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) للمستثمرين إمكانية الوصول إلى كافة المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية عبر موقعها الرسمي https://eug.petroleum.gov.eg/. ، حيث تعد هذه المنصة أداة رئيسية لدعم الشفافية، حيث تقدم بيانات جيولوجية وجيوفيزيائية دقيقة، بالإضافة إلى أدوات تحليلية متطورة تساعد الشركات على تقييم الفرص واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة..

تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية جهودها المستمرة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع البترول والغاز، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.



