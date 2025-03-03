شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن آل مالح رئيسا تنفيذيا لـ«الفاخرة» خلفا لـ«سليمان اليحياء» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الفاخرة للخياطة الرجالية، أمس، قبول استقالة عبد العزيز سليمان اليحياء من منصب الرئيس التنفيذي، اعتبارا من نهاية عمل يوم 04/03/2025م، على أن يستمر العضو المنتدب لمجلس إدارة الشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي هذا القرار في إطار رؤية مجلس الإدارة لتعزيز الحوكمة ودعم التوجهات الاستراتيجية للشركة، حيث تم تكليفه بمهام إشرافية وقيادية تشمل متابعة تنفيذ استراتيجية الشركة والعمل على تحقيق أهدافها المستقبلية بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية الجديدة.
وقرر المجلس تعيين عبد الرحمن سعيد آل مالح رئيساً تنفيذياً اعتباراً من تاريخ 05/09/1446هـ الموافق 05/03/2025م، لما يتمتع به من خبرات قيادية متميزة، ودوره البارز في تحقيق العديد من الإنجازات.
ويحمل آل مالح، شهادة البكالوريوس في إدارة الاعمال، كما يتمتع بخبرة تزيد عن 24 سنة في القطاع الخاص والشركات المُدرجة، تَدرج خلالها في عدة مناصب قيادية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي هذا القرار في إطار رؤية مجلس الإدارة لتعزيز الحوكمة ودعم التوجهات الاستراتيجية للشركة، حيث تم تكليفه بمهام إشرافية وقيادية تشمل متابعة تنفيذ استراتيجية الشركة والعمل على تحقيق أهدافها المستقبلية بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية الجديدة.
وقرر المجلس تعيين عبد الرحمن سعيد آل مالح رئيساً تنفيذياً اعتباراً من تاريخ 05/09/1446هـ الموافق 05/03/2025م، لما يتمتع به من خبرات قيادية متميزة، ودوره البارز في تحقيق العديد من الإنجازات.
ويحمل آل مالح، شهادة البكالوريوس في إدارة الاعمال، كما يتمتع بخبرة تزيد عن 24 سنة في القطاع الخاص والشركات المُدرجة، تَدرج خلالها في عدة مناصب قيادية.