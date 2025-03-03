شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودي الألماني الصحية» تفتتح مجمع عيادات في الرياض بـ22 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية)، أمس، الموافقة على افتتاح مجمع عيادات خارجية في حي التعاون بمدينة الرياض، بسعة 21 عيادة تغطي مختلف التخصصات الطبية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 22 مليون ريال، وتشمل هذه التكلفة التجهيزات والمعدات والأثاث الطبي.
ونوهت بتمويل المشروع بالكامل من التدفقات النقدية الداخلية للشركة، كما سيتم تحويل مرضى التنويم إلى قسم التنويم الداخلي بالمستشفى السعودي الألماني بالرياض.
وأفادت الشركة بأنها ستباشر إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن أي تطورات جوهرية تتعلق بمراحل التنفيذ والتشغيل.
ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع أثر مالي إيجابي مع التطور التدريجي في عمليات التشغيل.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 22 مليون ريال، وتشمل هذه التكلفة التجهيزات والمعدات والأثاث الطبي.
ونوهت بتمويل المشروع بالكامل من التدفقات النقدية الداخلية للشركة، كما سيتم تحويل مرضى التنويم إلى قسم التنويم الداخلي بالمستشفى السعودي الألماني بالرياض.
وأفادت الشركة بأنها ستباشر إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن أي تطورات جوهرية تتعلق بمراحل التنفيذ والتشغيل.
ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع أثر مالي إيجابي مع التطور التدريجي في عمليات التشغيل.