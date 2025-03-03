الاقتصاد

ارتفاع أرباح «بلدي للدواجن» إلى 118 مليون ريال في 2024

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «بلدي للدواجن» إلى 118 مليون ريال في 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «بلدي للدواجن» إلى 118 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح شركة بلدي للدواجن في 2024 بنسبة 17% إلى 118.1 مليون ريال، مقابل 100.9 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، بلغ متوسط الإنتاج اليومي عام 2024 عدد 192 ألف طير، فيما كان في عام 2023، عدد 164 ألف طير.
وارتفعت المبيعات والإيرادات إذ بلغت 887.11 مليون ريال تقريبا عام 2024 مقارنة بمبلغ 760.97 مليون ريال تقريبا عام 2023 بزيادة قدرها 16.58 % نتيجة زيادة متوسط الإنتاج اليومي.
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا