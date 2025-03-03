شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «بلدي للدواجن» إلى 118 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وارتفعت المبيعات والإيرادات إذ بلغت 887.11 مليون ريال تقريبا عام 2024 مقارنة بمبلغ 760.97 مليون ريال تقريبا عام 2023 بزيادة قدرها 16.58 % نتيجة زيادة متوسط الإنتاج اليومي.

الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح شركة بلدي للدواجن في 2024 بنسبة 17% إلى 118.1 مليون ريال، مقابل 100.9 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، بلغ متوسط الإنتاج اليومي عام 2024 عدد 192 ألف طير، فيما كان في عام 2023، عدد 164 ألف طير.وارتفعت المبيعات والإيرادات إذ بلغت 887.11 مليون ريال تقريبا عام 2024 مقارنة بمبلغ 760.97 مليون ريال تقريبا عام 2023 بزيادة قدرها 16.58 % نتيجة زيادة متوسط الإنتاج اليومي.