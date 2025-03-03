شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «بوابة الأطعمة» إلى 8.7 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وأوصى مجلس إدارة شركة بوابة الأطعمة التجارية في اجتماعه المنعقد، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2024م.

وقالت الشركة: إن إجمالي المبلغ الموزع 2.1 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 2.1 مليون سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وسيكون تاريخ الأحقية أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم تحديد موعد انعقادها لاحقاً، فيما سيعلن تاريخ التوزيع لاحقاً.

وأوصى مجلس إدارة شركة بوابة الأطعمة التجارية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم.

وبحسب الشركة يقدر رأس المال قبل الزيادة بـ2.1 مليون ريال، فيما يبلغ بعد الزيادة 3.150 مليون ريال، بينما يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 2.1 مليون سهم، وبعد الزيادة 3.150 مليون سهم.

وتبلغ نسبة الزيادة في رأس المال 50%، فيما تهدف الشركة إلى زيادة رأس المال لتمويل التوسع في مشاريعها التشغيلية والاستثمارية، مما يعزز قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية ورفع كفاءة أعمالها لضمان نمو مستدام وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين.

ويبلغ عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم لكل سهمين مملوكة، فيما نوهت الرشكة برسملة 10.5 مليون ريال فقط من الأرباح المبقاة.

وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

وتعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال و عدد الأسهم الممنوحة.

وأوصى مجلس إدارة شركة بوابة الأطعمة إلى الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة، والذي بلغ (4,942,361) ريال وفقًا للقوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2024م، إلى رصيد الأرباح المبقاة. الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح شركة بوابة الأطعمة في عام 2024 بنسبة 3.6% إلى 8.7 مليون ريال، مقابل 8.4 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يُعزى هذا الارتفاع إلى نمو مبيعات فروع الشركة، إلى جانب تحسن إدارة التكاليف التشغيلية.وأوصى مجلس إدارة شركة بوابة الأطعمة التجارية في اجتماعه المنعقد، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2024م.وقالت الشركة: إن إجمالي المبلغ الموزع 2.1 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 2.1 مليون سهم.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.وسيكون تاريخ الأحقية أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم تحديد موعد انعقادها لاحقاً، فيما سيعلن تاريخ التوزيع لاحقاً.وأوصى مجلس إدارة شركة بوابة الأطعمة التجارية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم.وبحسب الشركة يقدر رأس المال قبل الزيادة بـ2.1 مليون ريال، فيما يبلغ بعد الزيادة 3.150 مليون ريال، بينما يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 2.1 مليون سهم، وبعد الزيادة 3.150 مليون سهم.وتبلغ نسبة الزيادة في رأس المال 50%، فيما تهدف الشركة إلى زيادة رأس المال لتمويل التوسع في مشاريعها التشغيلية والاستثمارية، مما يعزز قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية ورفع كفاءة أعمالها لضمان نمو مستدام وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين.ويبلغ عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم لكل سهمين مملوكة، فيما نوهت الرشكة برسملة 10.5 مليون ريال فقط من الأرباح المبقاة.وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.وتعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال و عدد الأسهم الممنوحة.وأوصى مجلس إدارة شركة بوابة الأطعمة إلى الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة، والذي بلغ (4,942,361) ريال وفقًا للقوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2024م، إلى رصيد الأرباح المبقاة.