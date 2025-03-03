شكرا لقرائتكم خبر عن «أماك»: بدء توزيع أرباح النصف الثاني من 2024 في 23 مارس والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وكانت الشركة قد أعلنت في 24-02-2025م توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2024 م قدرها (1.18) ريال للسهم تمثل نسبة 11.8 % من القيمة الاسمية للسهم. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) توزيع الأرباح على المساهمين ابتداء من يوم الأحد 23 مارس الحالي.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن توزيع الأرباح سيكون عن طريق الإيداع آلياً في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ المساهمين لدى جميع البنوك عن طريق شركة مركز ايداع للاوراق المالية.وكانت الشركة قد أعلنت في 24-02-2025م توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2024 م قدرها (1.18) ريال للسهم تمثل نسبة 11.8 % من القيمة الاسمية للسهم.