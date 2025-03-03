شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «مرافق» 97% إلى 17.15 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

• ارتفاع تكاليف الوقود المستخدم في العمليات الإنتاجية بمبلغ 580 مليون ريال بنسبة 44%.

• تسجيل مخصص خسائر الذمم المدينة التجارية المتوقعة بمبلغ 511 مليون ريال.

• انخفاض الإيرادات التمويلية بنسبة (26)%.

وحد من انخفاض صافي الربح:

• ارتفاع الإيرادات بسبب زيادة الكميات المباعة لجميع القطاعات الرئيسية بالشركة.

• ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 26%بسبب تحصيل الشركة على مطالبة تأمين.

• انخفاض مخصص الزكاة المسجل خلال العام بنسبة 52.54%. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع في عام 2024 بنسبة 97% إلى 17.15 مليون ريال، مقارنة بـ587 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب انخفاض صافي الربح إلى:• ارتفاع تكاليف الوقود المستخدم في العمليات الإنتاجية بمبلغ 580 مليون ريال بنسبة 44%.• تسجيل مخصص خسائر الذمم المدينة التجارية المتوقعة بمبلغ 511 مليون ريال.• انخفاض الإيرادات التمويلية بنسبة (26)%.وحد من انخفاض صافي الربح:• ارتفاع الإيرادات بسبب زيادة الكميات المباعة لجميع القطاعات الرئيسية بالشركة.• ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 26%بسبب تحصيل الشركة على مطالبة تأمين.• انخفاض مخصص الزكاة المسجل خلال العام بنسبة 52.54%.