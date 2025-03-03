شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «مرافق» 97% إلى 17.15 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع في عام 2024 بنسبة 97% إلى 17.15 مليون ريال، مقارنة بـ587 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافي الربح إلى:
• ارتفاع تكاليف الوقود المستخدم في العمليات الإنتاجية بمبلغ 580 مليون ريال بنسبة 44%.
• تسجيل مخصص خسائر الذمم المدينة التجارية المتوقعة بمبلغ 511 مليون ريال.
• انخفاض الإيرادات التمويلية بنسبة (26)%.
وحد من انخفاض صافي الربح:
• ارتفاع الإيرادات بسبب زيادة الكميات المباعة لجميع القطاعات الرئيسية بالشركة.
• ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 26%بسبب تحصيل الشركة على مطالبة تأمين.
• انخفاض مخصص الزكاة المسجل خلال العام بنسبة 52.54%.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافي الربح إلى:
• ارتفاع تكاليف الوقود المستخدم في العمليات الإنتاجية بمبلغ 580 مليون ريال بنسبة 44%.
• تسجيل مخصص خسائر الذمم المدينة التجارية المتوقعة بمبلغ 511 مليون ريال.
• انخفاض الإيرادات التمويلية بنسبة (26)%.
وحد من انخفاض صافي الربح:
• ارتفاع الإيرادات بسبب زيادة الكميات المباعة لجميع القطاعات الرئيسية بالشركة.
• ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 26%بسبب تحصيل الشركة على مطالبة تأمين.
• انخفاض مخصص الزكاة المسجل خلال العام بنسبة 52.54%.