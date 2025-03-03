شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مشروعات أسمدة تقليدية وخضراء تدخل الخدمة بنهاية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

تدشن عدد من شركات الأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ،مشروعات أسمدة جديدة ؛مما يساهم في زيادة الطاقات الإنتاجية ورفع نسب الصادرات، خاصة من الأسمدة التقليدية والأسمدة الخضراء وسيبدا أول مشروع بنهاية العام الحالى.

تواصل شركة الصناعات الكيماوية كيما اجراءات تدشين مصنع جديد فى أسوان، حيث تم الموافقة على العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن/ يوم حامض و665 طن / يوم نترات أمونيوم (سماد - نقية لأغراض الصناعية)، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 297 مليون دولار عبارة عن (1.6 مليار جنيه ومبلغ 245 مليون دولار) بنظام تسليم المفتاح..



وسبق توقيع التعاقد مع شركة Bilfinger tebodin الألمانية كمقاول إدارة مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم وتمثيل شركة كيما خلال مراحل تنفيذ المشروع، كما وافقت الجمعية العمومية للشركة على عقد التمويل المشترك مع البنوك الممولة بشأن مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم المتضمن بزيادة مبلغ التمويل في حدود 93.6 مليون دولار ومبلغ 7.927 مليار جنيه.

من جانب أخر، تتعاون شركة النصر للأسمدة بالسويس التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية احدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام، مع شركة بنشمارك باور لإنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء، وذلك فى إطار توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية.

ووفق معلومات وزارة قطاع الاعمال العام سيُقام المصنع على أرض شركة النصر للأسمدة بمساحة 470 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع، حيث يستهدف المشروع إنتاج حوالى 1000 طن من الأمونيا الخضراء يوميًا، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 700 مليون دولار.

ويشمل المشروع إنشاء خط أنابيب بطول 9.5 كيلومتر لربط المصنع بميناء الأدبية، بهدف تسهيل تصدير الأمونيا إلى الأسواق الخارجية.

يُعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز استخدام الطاقة النظيفة في مصر وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة حيث تواصل الشركة القابضة الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب ،لسرعة تنفيذ المشروع الذي يعد الاكبر في مصر حاليا.

وفيما يتعلق بشركة الدلتا للاسمدة كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام، أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، ستنتهى من عملية تحديث وصيانة مصانع الدلتا للأسمدة بالجهود الذاتية بنهاية العام الجاري .

وتأسست شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية عام 1998 بعد انفصالها عن شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، والتي تأسست عام 1946، ووفق البيانات الرسمية حققت الشركة إيرادات بلغت 62.5 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024 مقارنة بـ 85 مليون جنيه في يونيو 2023 ، فيما تواصل تحقيق الخسائر، نظرا لعدم تشغيل المصانع حيث خسرت نحو 305 ملايين جنيه بنهاية العام المالي الماضي اغلبها نتيجة الأجور البالغة نحو 239 مليون جنيه.

وتواصل الشركة القابضة عملية التحديث والتطوير والصيانة من خلال فريق فنى من شركات الأسمدة المصرية ومن شركة الدلتا والذين يمتلكون خبرات في عمليات العمرات الجسمية والإصلاح.

ووفق المعلومات فإنه جارى تنسيق الجهود لاصلاح الماكينات محليا او نقل بعض الأجزاء للإصلاح خارج البلاد بما يضمن الانتهاء من تلك العملية قبل نهاية العام الجاري.

وتستهدف الخطة عودة الشركة مجددا لسابق عهدها، وتعود للإنتاج وتساهم بقوة فى الصادرات.