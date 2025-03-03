شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد زيارة المتحف المصرى الكبير فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر المتحف المصري الكبير في استقبال زواره ضمن التشغيل التجريبي المتحف، المقرر افتتاحه رسميًا في 3 يوليو المقبل.

ويتمكن الزائر حاليا من زيارة قاعات العرض الرئيسية والبهو العظيم والدرج العظيم والمنطقة التجارية والحدائق الخارجية، بينما تظل قاعات الملك توت عنخ آمون مغلقة حتى الافتتاح الرسمي.

وعن ساعات العمل خلال شهر رمضان

مواعيد رمضان (مارس 1 - 29)

مجمع المتحف: يومياً من 8:30 صباحاً إلى 5 مساءً

⁠قاعات العرض: يومياً من 9 صباحاً إلى 4 مساءً

⁠آخر موعد لشراء التذاكر: 3 مساءً

وسبق وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمُتابعة الاستعدادات الجارية لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، مُشيراً إلى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تحديد موعد الافتتاح يوم 3 يوليو المُقبل؛ حيث من المقرر امتداد فعاليات هذا الحدث الكبير الذي ينتظره العالم بأسره على مدار عدة أيام.



وفي الإطار نفسه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تكليفات لعدد من الوزارات والجهات المعنية ستتم متابعتها بصورة دورية؛ حتى يتسنى إخراج الاحتفالية العالمية للافتتاح على أفضل وجه، بما يسهم في الترويج للدولة المصرية، والمقاصد السياحية التي تتمتع بها، وكذلك الترويج لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.



