شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «السعودي الألماني الصحية» يقرر إعادة شراء صكوك الشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) في اجتماعه أمس 3 قرارات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن القرارات هي:
1. الموافقة على البدء في إعادة شراء الصكوك التي سبق إصدارها من قبل الشركة، بشكل تدريجي أو جزئي، وذلك بما يتماشى مع السياسات المالية المعتمدة، وبهدف تعزيز المركز المالي للشركة.
2. تكليف الإدارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمستثمرين لوضع آلية تنفيذ إعادة الشراء، بما يضمن الامتثال التام للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
3. تقديم تقرير دوري لمجلس الإدارة حول تقدم عملية إعادة الشراء وأثرها المالي على الميزانية العامة للشركة.
ونوهت بإعلان أي تطورات جوهرية بخصوص هذه العملية في حينها، وفقًا للوائح هيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن القرارات هي:
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2. تكليف الإدارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمستثمرين لوضع آلية تنفيذ إعادة الشراء، بما يضمن الامتثال التام للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
3. تقديم تقرير دوري لمجلس الإدارة حول تقدم عملية إعادة الشراء وأثرها المالي على الميزانية العامة للشركة.
ونوهت بإعلان أي تطورات جوهرية بخصوص هذه العملية في حينها، وفقًا للوائح هيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها.