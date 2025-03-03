بـ 10 مليارات جنيه أرباح.. البورصة المصرية تغلق على تباين

بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي الياباني يفتح على ارتفاع 0.91%

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «السعودي الألماني الصحية» يقرر إعادة شراء صكوك الشركة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية