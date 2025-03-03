الاقتصاد

مجلس إدارة «السعودي الألماني الصحية» يقرر إعادة شراء صكوك الشركة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

مجلس إدارة «السعودي الألماني الصحية» يقرر إعادة شراء صكوك الشركة

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) في اجتماعه أمس 3 قرارات.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن القرارات هي:

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1. الموافقة على البدء في إعادة شراء الصكوك التي سبق إصدارها من قبل الشركة، بشكل تدريجي أو جزئي، وذلك بما يتماشى مع السياسات المالية المعتمدة، وبهدف تعزيز المركز المالي للشركة.
2. تكليف الإدارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمستثمرين لوضع آلية تنفيذ إعادة الشراء، بما يضمن الامتثال التام للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
3. تقديم تقرير دوري لمجلس الإدارة حول تقدم عملية إعادة الشراء وأثرها المالي على الميزانية العامة للشركة.
ونوهت بإعلان أي تطورات جوهرية بخصوص هذه العملية في حينها، وفقًا للوائح هيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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