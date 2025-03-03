شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 3-3-2025 فى التعاملات الصباحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية العاملة بالسوق المصري على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، وسجل سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 3-3-2025 ، فى البنك المركزى 50.58 جنيه للشراء، و 50.72 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع
ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى السوق المصري.وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع
50.60 جنيه للشراء
50.70 جنيه للبيع
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.
50.51 جنيه للشراء
50.61 جنيه للبيع.
50.63 جنيه للشراء
50.72 جنيه للبيع
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