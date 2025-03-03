شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 3-3-2025 فى التعاملات الصباحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية العاملة بالسوق المصري على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، وسجل سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 3-3-2025 ، فى البنك المركزى 50.58 جنيه للشراء، و 50.72 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع

ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى السوق المصري.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.60 جنيه للشراء

50.70 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.51 جنيه للشراء

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى

50.63 جنيه للشراء

50.72 جنيه للبيع