شكرا لقرائتكم خبر عن حفر 5 آبار استكشافية 2026/2025.. أهم المعلومات عن خطط الإنتاج بحقول جنوب الوادى والان مع تفاصيل الخبر

تعد منطقة جنوب الوادى منطقة واعدة فى أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج الزيت الخام، إعداد خطة طموح لإجراء أعمال المسح السيزمى بهذه المنطقة، والعمل على توفير الموارد المالية اللازمة للإسراع فى بدء تنفيذ هذه الأعمال لتجميع البيانات ومعالجتها تمهيدا لتسويقها أمام مستثمرين جدد، لتحقيق اكتشافات جديدة تعظم احتياطي وإنتاج مصر من الزيت الخام وذلك وفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية.



وتتضمن أهم ملامح خطة العام المالي 2026/2025 ،لجنوب الوادى المصرية القابضة للبترول الآتى:

1-شركة جنوب تواصل مسيرتها متسقة مع توجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية إلى توفير فرص استثمارية واعدة تحفيزا للشركاء الحاليين وجذبا لمستثمرين جدد .

2-تم التنسيق مع بوابة مصر الرقمية للاستكشاف EUG لعرض 15 فرصة إستثمارية وبلغت الاتفاقيات السارية 11 اتفاقية .

3-مخطط خلال العام المالى 2026/2025 حفر 5 آبار استكشافية بتكلفة تقديرية 20 مليون دولار .



4- الإنتاج المستهدف لشركة جنوب والشركات التابعة لإشرافها خلال العام الجديد يقدر بحوالي 14 مليون برميل زيت خام وبمتوسط إنتاج يومي حوالي 39.1 ألف برميل زيت .

5- شركة جنوب تواصل الاشراف على تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمحافظات الصعيد لما يحققه من تيسير وتوفير الخدمات بصورة حضارية، حيث مخطط توصيل الغاز الطبيعى لعدد 185 ألف عميل منزلي ليصل الإجمالي العام إلى 2.3 مليون عميل منزلي منذ بدء النشاط عام 2009.

6-وفي مجال التحول الرقمي لدعم اتخاذ القرار،الشركة نجحت في تحديث وتطوير نظام ERP وذلك بتفعيل حزم تطبيقات SAP S4/HANA لتحقيق التكامل بين شركة جنوب ووزارة البترول وهيئة البترول والشركات القابضة والتابعة ، كما تم تشغيل منظومة الأمن السيبراني بالشركة وربطها بالمنظومة المتكاملة للأمن السيبراني وتأمين المعلومات الخاصة بقطاع البترول.

7-سعي شركة جنوب الوادي وشركاتها التابعة لترشيد استهلاكها ، تستمر مشروعات وإجراءات تحسين كفاءة استخدام الطاقة لتحقيق عائد مادى مستهدف من ترشيد الطاقة خلال العام ليبلغ 190 مليون جنيه ، أما في مجال خفض الانبعاثات الكربونية فأنه مخطط خفض الإنبعاثات الكربونية بكمية تقديرية 90 ألف طن كربون ليصل الخفض النوعي السنوي للانبعاثات الكربونيه إلى 6.7 طن كربون لكل ألف برميل خام ، وتعتبر هذه نتائج مباشرة من تنفيذ تطبيقات التحول الطاقى من خلال التوسع في مشروعات استغلال غازات الشعلة في توليد الطاقة الكهربائية بشركات عش الملاحة وبتروكريم وبتروأمير ، وكذلك استبدال المولدات الديزل بأخرى تعمل بالغاز المصاحب بشركة بتروجلف ، هذا بالإضافة الى التوجه للطاقة الجديدة والمتجددة والمتمثلة في إنشاء محطات الطاقة الشمسية في شركة عش الملاحة والتوسع في استخدامها بالمقرات الإدارية لشركة جنوب وخاصة مقر أسوان