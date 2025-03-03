شكرا لقرائتكم خبر عن أدنى مستوى فى 3 أسابيع.. سعر الذهب اليوم الاثنين عالميًا ومحليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب اليوم في مصر، الاثنين 3 مارس 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ، وسط توقعات بتغيرات جديدة في سعر الذهب اليوم بمستهل الجلسة الأسبوعية للتداول على الذهب، وسجل الذهب العالمي أدنى مستوى في 3 أسابيع.

أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر

سعر عيار 24 اليوم 4629 جنيهًا

سعر عيار 21 اليوم 4050 جنيهًا

سعر عيار 18 اليوم 3741 جنيهًا

سعر عيار 14 اليوم 2700 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم 32400 جنيه



أنهى الذهب العالمي تداولات الأسبوع على أول انخفاض أسبوعي بعد 8 أسابيع متتالية من المكاسب، لتسيطر عمليات البيع لجني الأرباح على تحركات الذهب هذا الأسبوع وتدفعه إلى تسجيل أدنى مستوى في 3 أسابيع خلال آخر جلسات تداول الأسبوع.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.7% ليسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 2832 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 2939 دولار للأونصة لينهي التداول عند المستوى 2858 دولار للأونصة.



خلال الأسبوع سجل الذهب أعلى مستوى تاريخي عند 2956 دولار للأونصة وذلك بعد سلسلة طويلة من المكاسب استمرت لـ 8 أسابيع متتالية، ضمن معها الذهب تسجيل ارتفاع خلال شهر فبراير بنسبة 2.2% ليعد ارتفاع للشهر الثاني على التوالي.

ظهر تشبع كبير في الشراء، وكان المحرك الرئيسي لهبوط سعر الذهب هو ارتفاع الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي وانهائه لسلسلة انخفاض استمرت 3 أسابيع متتالية.