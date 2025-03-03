شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 3-3-2025 فى السعودية عيار 21 بـ300.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين،

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 343.00 ريال

عيار 22 سجل 314.50 ريال

عيار 21 سجل 300.25 ريال

عيار 18 سجل 257.25 ريال

عيار 14 سجل 200.00 ريال

عيار 12 سجل 171.50 ريال

الاونصة10670.25 ريال

الجنيه الذهب2401.50 ريال

الأونصة بالدولار2849.82 دولار



أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.



