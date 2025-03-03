شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات من 100 وحتى 110 ألف جنيه لسيارات شيرى "تيجو 7 برو" و"تيجو 8 برو" والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة "جي بي أوتو"، الوكيل الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، عن إطلاق تخفيضات تصل تتراوح من 100,000 جنيه مصري وحتي 110 الف هي طراز شيري تيجو 7 برو ، طوال شهر رمضان الكريم .



وعن اسعار شيري تيجو 7 برو تأتي الفئة الأولي بسعر مليون و 250 الف بدلا من مليون و 350 ألف جنيه ، أما الفئة الثانية فهي بسعر مليون و 350 الف بدلا من مليون و 460 ألف جنيه بتخفيض 110 الف جنيه .

أما أسعار شيري تيجو ٨ فتأتي الفئة الأولي بسعر مليون و 480 ألف بدلا من مليون و 580 ألف جنيه ، والفئة الثانية جاءت بسعر مليون و 590 ألف بدلا من مليون و 690 ألف جنيه ، والفئة الثالثة جاءت بسعر مليون و 690 ألف بدلا من مليون و 790 ألف جنيه .

تجمع طرازات "تيجو 7 برو" و"تيجو 8 برو" في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) بين التصميم العصري، الأداء القوي، والميزات التكنولوجية المتطورة، مما يجعلها الخيار الأمثل للباحثين عن تجربة قيادة متميزة.

تتميز سيارة تيجو 7 برو بمحرك قوي سعة 1.5 T "لتر"، يولد قوة 154 حصاناً عند 5,500 لفة في الدقيقة متصل بناقل حركة CVT لتوفر السيارة أداء قوي مع أعلى مستويات الحماية والأمان ، كما توفر السيارة تيجو 7 برو مساحة ركوب واسعة ومريحة، حيث تعتمد على قاعدة عجلات بطول 2670 مم، ويبلغ الطول الكلي للسيارة 4500 مم، وعرضها الكلي 1,842 مم، وارتفاعها الكلي 1746 مم، وتعتمد على نظام تعليق خلفي Multilink.

بينما تمثل سيارة تيجو 8 برو نقلة نوعية في عالم متعة القيادة والرفاهية، حيث تم تطوير السيارة كلياً لتصبح الحصان الرابح في فئة السيارات ال7 راكب، ويتوفر منها ثلاث فئات مختلفة في التجهيزات والأسعار حيث تأتي شيري تيجو 8 برو بسعة لترية 1.6L Turbo وأقصى قوة حصانية 197/ 5,500 (HP/ RPM) وأقصى عزم 290/ 2,000-4,000 (NM/ RPM) وبناقل الحركة 7 Speed DCT .

كما تم تصميم السيارة لتصبح أكثر جاذبية وبمظهر ذو خطوط انسيابية، وأكثر اتساعاً لتعطي الرحلات العائلية راحة وأمان أكبر من ذي قبل، حيث تم تصميمها بأبعاد طول كلي 4,722مم وبعرض يبلغ 1,860 مم مما يعطي مساحة أكبر لمستخدمي السيارة وارتفاع يبلغ 1,745مم وقاعدة العجلات 2,710 (مم)، أما السعة التخزينية لصندوق الأمتعة فتبلغ 886 – 1,930 لتر.