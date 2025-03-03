الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الإثنين 3-3-2025 تعرف على تطورات السعر

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سعر الدولار اليوم الإثنين 3-3-2025 تعرف على تطورات السعر

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القاهرة - سامية سيد - يحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية العاملة بالسوق المصري على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر  صرف الدولار، وسجل سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 3-3-2025 ، فى البنك المركزي 50.58 جنيه للشراء ،و 50.72 للبيع ،وسجل سعر الدولار  بالبنك الأهلى المصرى 50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع

ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى السوق المصرى.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:


سعر  الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
50.60  جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.60 جنيه للشراء
50.70 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى  cib
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.51  جنيه للشراء
50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
50.63 جنيه للشراء

50.72 جنيه للبيع

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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