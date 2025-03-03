شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الاثنين 3 مارس 2025 أمام الجنيه ببنكى الأهلى ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الأثنين 3 مارس 2025 أمام الجنيه المصري خلال آخر التعاملات بالبنوك المصرية وخاصة بنكي الأهلي ومصر. ويشهد سعر الدولار تطورات ملحوظة خلال التعاملات بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصرى. وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.58 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع، وسعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.60 جنيه للشراء و50.70 للبيع. وجاء سعر الدولار فى التعاملات البنكية كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر.

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

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