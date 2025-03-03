شكرا لقرائتكم خبر عن القنطرة غرب الصناعية تستقبل الاستثمار رقم 14 باستثمارات إجمالية تتجاوز نصف مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منطقة القنطرة غرب الصناعية تنامي وتيرة الاستثمارات التي وقعتها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الاسبوعين الماضيين، كان آخرها عقدين لمشروعين جديدين اليوم بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي استثمارات تبلغ 28 مليون دولار، في مجالات صناعة وطباعة وصباغة المنسوجات، على مساحة إجمالية قدرها 100 ألف متر مربع.

وبالعقدين الجديدين يرتفع عدد المشروعات التي وقعتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى 14 مشروعًا بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي استثمارات يصل إلى 542.3 مليون دولار أمريكي، خلال 20 شهرًا، وهو ما يشكل إنجازًا تنمويًا على مختلف الأصعدة، يعكس ثقة المستثمرين والصناع الذين اختاروا منطقة القنطرة غرب الصناعية وجهةً لأعمالهم، علما بأن هذا التعاون المثمر سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الملابس والمنسوجات بمصر.

ويعد مشروع شركة " تشانغتشو كينجكاسون للطباعة والصباغة المحدودة - Changzhou Kingcason Printing & Dyring Co. Ltd " الصينية هو أحدث استثمار صناعي صيني في منطقة القنطرة غرب الصناعية وهو متخصص في تصنيع خيوط النسيج والمنسوجات والصباغة والطباعة والحياكة والتصميم، وذلك على مساحة تبلغ 60 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات 24.5 مليون دولار أمريكي بما يعادل 1.2 مليار جنيه مصري، وبما يوفر 500 فرصة عمل مباشرة، بنسبة تصدير 100% من إجمالي الإنتاج، إلى جانب مشروع شركة " شنغهاى هونر ” Shnghai Honour Home Textile - الصينية لصناعة الأقمشة والمنسوجات المنزلية، بالشراكة مع إحدى شركاتها بدولة الإمارات العربية المتحدة (هوم هب تكستايل - Home Hub Textile)، بإجمالي تكلفة استثمارية 3.5 مليون دولار، بما يعادل 177 مليون جنيه مصري على مساحة 40 ألف متر مربع، وبما يوفر 300 فرصة مباشرة، على أن يتم تصدير 100% من إجمالي منتجات المشروع.