أخبار البورصة اليوم الأحد 2-3-2025

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 2-3-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر مارس، بارتفاع المؤشرات باستثناء هبوط مؤشر "إيجي إكس 70"، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.279 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمتحدة للإسكان والتعمير، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تربح 10 مليارات جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر مارس، بارتفاع المؤشرات باستثناء هبوط مؤشر "إيجي إكس 70"، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.279 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 880.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68.1 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.49% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.54%، والعرب على 4.97%، واستحوذت المؤسسات على 26.47% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.52%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 69.5 مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، 281.9 ألف جنيه، 16.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 90.8 مليون جنيه، 10.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 30857 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 38567 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 13575 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 8631 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 11935 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3299 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 10876 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1913 نقطة.

وصعدت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخلين بشركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وجهينة للصناعات الغذائية، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والمهندس للتأمين، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وكونتكت المالية القابضة، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 11.9 ألف سهم، 1000 سهم، 841 سهمًا، 14.7 ألف سهم، 5 ملايين سهم، 1.2 مليون سهم، 1.4 مليون سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 10 آلاف سهم، فيما باع داخليين بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومصر بني سويف للأسمنت، وابن سينا فارما، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ورواد السياحة-الرواد، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 100 ألف سهم، 14.5 ألف سهم، 100 ألف سهم، 1607 سهمًا، 355.3 ألف سهم، 23.8 ألف سهم، 160 ألف سهم، 80 سهمًا، على الترتيب.

صفقات



أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، عن شراء المساهم محمد عزت زكي الأغا، عدد 4.7 مليون سهم بسعر 0.45 جنيه بقيمة إجمالية 2.1 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.95% إلى 5.84%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارت المالية، عن بيع المساهم زالدي للاستثمارات عدد 3.3 مليون سهم بسعر 0.83 جنيه بقيمة إجمالية 2.973 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 2.23% إلى 1.14%، ونفذت الصفقة من خلال شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية.

نتائج أعمال الشركات



أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الخدمات المالية حققت شركة جي بي كوربوريشن، إيرادات بلغت 54 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 18.6 مليار جنيه خلال عام 2023، بنسبة نمو 111%، وبلغ صافي الربح 2.9 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 54.8%.

وحققت شركة ايه كابيتال، إيرادات بلغت 1.4 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 724.6 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح 162.6 مليون جنيه مقارنة مع 66.5 مليون جنيه.

وفي قطاع الأدوية حققت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (ايبكيو)، مبيعات بلغت 7.6 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 5.2 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو سنوي 45%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.1 مليار جنيه مقارنة مع 823 مليون جنيه بنسبة نمو 33%.

حققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 555.9 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر عام 2024 مقابل 413 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 106 ملايين جنيه مقارنة مع 65.7 مليون جنيه.

ففي قطاع المطاحن، حققت شركة مطاحن مصر العليا، إجمالي إيرادات نشاط 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 1.2 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 114.8 مليون جنيه مقارنة مع 107.4 مليون جنيه.

حققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، فائض قدره 34.4 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 يناير 2025 مقابل 40 مليون جنيه عن الفترة المماثة، ومقابل فائض مستهدف 10 ملايين جنيه.

وفي القطاع الصناعي، حققت شركة الدلتا للسكر، مبيعات بلغت 6.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 7.9 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة انخفاض 22%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 1.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 21%.

حققت شركة ليسيكو مصر، مبيعات بلغت 6.6 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 4.8 مليار جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 919.4 مليون جنيه مقارنة مع 472.9 مليون جنيه.