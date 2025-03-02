شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 2-3-2025 .. عيار 24 بدون مصنعية بـ4629 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأحد، حيث ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث تغيرات كبيرة في سعر الذهب في مصر اليوم.

- سعر عيار 24 اليوم 4629 جنيها.

- سعر عيار 21 اليوم 4050 جنيها.

- سعر عيار 18 اليوم 3741 جنيها.

- سعر عيار 14 اليوم 2700 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب اليوم 32400 جنيه

أسعار الذهب اليوم فى مصر

هذه الأسعار تشير إلى تقلبات في السوق الذهبي العالمي..

وتجدر الإشارة إلى أنه في تحول استثماري غير مسبوق، أطلقت الصين برنامجًا تجريبيًا يسمح لشركات التأمين بشراء الذهب لأول مرة، مما قد يمهد الطريق لاستثمارات ضخمة في المعدن النفيس، تقدر بمليارات الدولارات. هذه الخطوة من المتوقع أن تضيف زخمًا إضافيًا لارتفاع أسعار الذهب ، التي سجلت مستويات قياسية مؤخرًا.



ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.