شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 2-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 2-3-2025.

إيقاف تداول 5 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمتحدة للإسكان والتعمير، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تربح 10 مليارات جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر مارس، بارتفاع المؤشرات باستثناء هبوط مؤشر "إيجي إكس 70"، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.279 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 880.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68.1 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.49% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.54%، والعرب على 4.97%، واستحوذت المؤسسات على 26.47% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.52%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 69.5 مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، 281.9 ألف جنيه، 16.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 90.8 مليون جنيه، 10.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 30857 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 38567 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 13575 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 8631 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 11935 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3299 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 10876 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1913 نقطة.

وصعدت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.014 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.58%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 22.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.27%.

- ديجيتايز للاستثمار والتقنية بسعر إغلاق 2.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.97%.

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 7.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.24%.

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 103.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.59%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.371 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.84%.

- العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.55%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.44%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.31%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 0.276 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.17%.