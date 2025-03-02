شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض من 100 وحتى 150 ألف جنيه لفئات توسان 2025 خلال مارس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 02 مارس 2025 10:00 م

شهدت أسعار طراز " هيوانداي توسان 2025 " انخفاض غير مسبوق في السعر للفئات الخمس ، وإليكم شرح تفصيلي لأسعار فئات " هيوانداي توسان 2025 " طبقا لأخر تحديث من شركة " جي بي أوتو غبور " .

سجلت الفئة الأولي من السيارة " هيوانداي توسان 2025 " سعر مليون و 790 ألف بدلا من مليون 890 .

أما الفئة الثانية من السيارة سجلت سعر مليون و 900 جنيه مصري بدلا من سعر 2 مليون .

والفئة الثالثة تأتي بسعر 2 مليون و 100 الف بدلا من مليون و 230 ألف جنيه مصري .

والفئة الرابعة سجلت سعر 2 مليون و 250 بدلا من 2 مليون و 400 ألف جنيه مصري .

والفئة الخامسة سجلت سعر 2 مليون و 425 ألف بدلا من سعر 2 مليون و 575 ألف جنيها .

تعتمد توسان الجديدة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر مع تكنولوجيا التوربو

GDI

بقوة 180 حصان عند 5.500 دورة في الدقيقة وناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات

تمتلك سيارة هيونداي الجديدة خزان وقود سعة 54 لترًا، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود لجميع الطرازات 6.1 كم/لتر لكل 100 كم؛ فيما مساحة التخزين الخلفية "الشنطة" بسعة 503 لترًا مكعبًا



هيونداي توسان NX4 FL بطول 4.510 مم، بينما طراز N Line يأتي بطول 4.520 مم، وعرضها 1.865 مم وارتفاعها 1.650 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.680 مم، وخلوص أرضي 170 مم .