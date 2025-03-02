شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الذهب اليوم.. ما هى تدفقات صناديق الاستثمار فى الذهب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الذهب العالمى لتطورات ملحوظة على مدار أسبوع، لتخسر الأونصة 81 دولارًا مما انعكس على سعر الذهب في مصر ليخسر الجرام 100 جنيه تقريبا، وفيما يلى أسعار الذهب في مصر ومعلومات عن أداء صناديق الاستثمار في الذهب.

سعر الذهب في التعاملات المسائية

- سعر عيار 24 اليوم 4629 جنيها.

- سعر عيار 21 اليوم 4050 جنيها.

- سعر عيار 18 اليوم 3741 جنيها.

- سعر عيار 14 اليوم 2700 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب اليوم 32400 جنيه.

صناديق الاستثمار في الذهب

أما عن صناديق الاستثمار العالمي المدعومة بالذهب المادي فقد أظهرت ارتفاعات كبيرة في التدفقات النقدية إليها خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب بحث المستثمرين عن الملاذ الآمن في ظل المخاوف من التعريفات الجمركية الأمريكية وأثرها على أسواق التجارة العالمية.



فقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع حاد في التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة في الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 21 فبراير، حيث سجلت التدفقات الداخلة إلى الصناديق 52.4 طن ذهب بالتوازي مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية جديدة وهو أعلى مستوى منذ 27 مارس 2020.



هذه القفزة في التدفقات إلى صناديق الذهب كانت بقيادة صناديق أمريكا الشمالية التي سجلت تدفقات بمقدار 48.8 طن ذهب وارتفعت الصناديق في آسيا بمقدار 7.2 طن بينما شهدت صناديق أوروبا خروج تدفقات بمقدار – 3.9 طن ذهب.