شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحجز سيارة كهربائية من شركة النصر للسيارات وكم سعرها وموعد الطرح؟ والان مع تفاصيل الخبر

يحرص الكثيرون على اقتناء أول سيارة سيتم تصنيعها بشركة النصر للسيارات خلال الشهرين المقبلين بالتعاون مع شركة صينية ،وبمكون محلي يصل لنحو 50% .

ويتساءل الكثيرون حول آليات حجز السيارة المنتظر إنتاجها، سواء السيارة الكهربائية أو السيارة التقليدية ،وكذلك يتساءلون حول توقعات سعرها الذي سيتم طرحها به .

وتسعى شركة النصر للسيارات ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ؛لتصنيع المركبات ملاكي وسيارات ملاكي تقليدية وكهرباء بحلول شهر مايو 2025 في غضون 60 يوما .

وفق المصادر سيتم حجز السيارة الجديدة من خلال موقع ستدشنه الشركة مخصص للحجز وخدمات ما بيع البيع بالتنسيق مع شركاء محليين ، وسيتم تدشينه قبيل تصنيع أول سيارة جديدة .

‏ومن المنتظر أن تكون السيارة الملاكى التى سيتم تصنيعها والتى سيتم إعلان تفاصيلها وسعرها الفترة المقبلة، بمكون محلي يصل نحو 50% بشركة النصر السيارات ذات مزايا متنوعة وتناسب السوق المصرى من حيث الأسعار التي يرجح أن تكون أقل من أسعار السوق المحلى وتتراوح من 550 الف جنيه ل 800 الف جنيه لكلا النوعبين ، كذلك حيث الإمكانيات ومن حيث منافساتها لأسعار السيارات المستوردة الموجودة في السوق، ‏خاصة أن الدولة سبق ،وأعلنت عن تقديم دعم مقداره 50 ألف جنيه لمن يشترى السيارات الكهربائية فى مراحلها الأولى كنوع من التشجيع لها والتشجيع للتوسع فى هذه الصناعة فى السوق المصرى.

وبحسب المصادر فإن شركة النصر للسيارات برئاسة الدكتور خالد شديد ،الرئيس التنفيذ العضو المنتدب ، تعمل على قدم وساق لسرعة إنجاز هذا المشروع الذى ينتظره كل المصريين ،ولا سيما بعد تصنيع عدد من الأتوبيسات.