شكرا لقرائتكم خبر عن ستروين c3 أرخص سيارة أوروبية هاتشباك فى مصر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر قرار الشراء لفئة الشباب تحديدا لسيارة جديدة هو القرار الأصعب نظرا لأنهم يريدون أفضل الكماليات وسيارة تناسب احتياجاتهم الشبابية خاصة فئة الهاتشباك مع الاحتفاظ بمستويات الجودة بالمصانع الأوروبية في التصنيع والخامات.

وتعد السيارة الفرنسية المنشأ "ستروين C3 " من أفضل الاختيارات في الفئة التي يطلق عليها "الهاتشباك" وهي أيضا من أرخص السيارات الأوروبية في السوق المصري .

تقدم السيارة ستروين c3 بفئتين من التجهيزات خلال شهر يناير 2025 من العام الجاري، بأسعار رسمية تبدأ من مليون 55 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 190 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

أما عن أهم مواصفاتها وأحدث أسعار السيارة " ستروين C3" فتأتي السيارة" C3 " الهاتشباك بطول 3.99 متر من ضمنه 2.53 متر لقاعدة العجلات بجانب عرض 1.48 متر وارتفاع 1.49 متر.

بالاضافة الي منظومة القوة والحركة بستروين C3انطلقت C3 بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي موزعة على 3 أسطوانات بقوة 110 حصان وعزم 205 نيوتن.متر مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.الأمان بستروين C3كما زودت بوسائل أمان قياسية تتضمن ABS وEBD والتحكم الإلكتروني في الثبات ESP ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات فضلا عن تنبيه السائق عند الإرهاق ومراقبة ضغط الإطارات والتعرف على سرعات الطريق مع تنبيه للسائق من الإرهاق ومن مغادرة الحارة المرورية وحساسات ركن خلفية ووسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية.

وعن تجهيزات اضافية في السيارة ستروين C3 فهي تأتي بجنوط قياس 15 بوصة وجهزت بإضاءة أمامية LED ومرايا جانبية كهربائية وشاشة وسطية قياس 7 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وبلوتوث فضلاً عن تكييف أوتوماتيك ومثبت سرعة وكسوة جلدية لعجلة القيادة وتبطيل تلقائي للمحرك عند التوقف القصير.بينما تزيد الفئة الثانية بجنوط 16 بوصة ثنائية اللون ومرايا جانبة كهربائية الطي وحساسات للإضاءة والمطر مع كاميرا خلفية وتطعيمات خشبية من الداخل ومفتاح ذكي.