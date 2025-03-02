شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية على وقع تدهور الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

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مشاكل اقتصادية

الدمام - شريف احمد - أقال البرلمان الإيراني الأحد، وزير الاقتصاد والشؤون المالية عبد الناصر همتي، على خلفية ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي.وخسر الوزير التصويت على حجب الثقة عنه في مجلس الشورى الإسلامي، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.وقبل التصويت على الثقة، دافع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمام النواب عن همتي الذي كان يشغل منصب حاكم البنك المركزي. وقال بزشكيان "نحن في خضم حرب اقتصادية".وأضاف: "المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد".ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، محمّلين إياه مسؤولية الوضع الاقتصادي المزري.من جهته، أكد همتي، أن "المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم، إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات".وشدد في خطابه أمام النواب في وقت سابق على أن "سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية"، وتابع قبل أن يتم عزله "المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات".وبحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنويا منذ عام 2019، ووصل إلى 44,5% بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن، ومعدل العام الماضي غير معروف.وفي السوق السوداء الأحد، جرى تداول الريال الإيراني بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.