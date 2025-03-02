شكرا لقرائتكم خبر عن 178 مليون جنيه صافى مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية خلال فبراير والان مع تفاصيل الخبر

سجلت تعاملات المصريين نسبة 88.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر فبراير الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 6%، والعرب على 5.3%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الشهري للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 178.1 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافي بيع بقيمة 299 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 89.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 4.9%، وسجل العرب 5.3%، وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 35.1 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بنحو 47.7 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 30610.44 نقطة، خلال جلسات شهر فبراير المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 8635.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 11910.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.43% ليغلق عند مستوى 38272.85 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.40% ليغلق عند مستوى 10546.90 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 39.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر فبراير الماضي، ليغلق عند مستوى 2.269 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.8%، فيما تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.433 تريليون جنيه إلى 1.263 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 11.9%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 415.3 مليار جنيه إلى 402.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.1%.

فيما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.849 تريليون جنيه إلى 1.665 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 9.9%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.6 مليار جنيه إلى 2.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.1%.