شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيع أول سيارة كهربائية فى مصر.. اعرف التفاصيل والسعر والان مع تفاصيل الخبر

تسعى شركة النصر للسيارات ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام لتصنيع المركبات ملاكي وسيارات ملاكي تقليدية وكهرباء بحلول شهر مايو 2025 في غضون 60 يوما، وذلك بالشراكة مع إحدى الشركات الصينية الصينية وذلك وفق ما سبق وأعلنته الشركة .

‏ومن المنتظر أن تكون السيارة الملاكى التى سيتم تصنيعها والتى سيتم إعلان تفاصيلها وسعرها الفترة المقبلة، بمكون محلي يصل نحو 50% بشركة النصر السيارات ذات مزايا متنوعة وتناسب السوق المصرى من حيث الأسعار التي يرجح أن تكون أقل من أسعار السوق المحلى ومن حيث الإمكانيات، ومن حيث منافساتها لأسعار السيارات المستوردة الموجودة في السوق، ‏خاصة أن الدولة سبق ،وأعلنت عن تقديم دعم مقداره 50 ألف جنيه لمن يشترى السيارات الكهربائية فى مراحلها الأولى كنوع من التشجيع لها والتشجيع للتوسع فى هذه الصناعة فى السوق المصرى.

وبحسب المصارد فإن الشركة تعمل على قدم وساق لسرعة إنجاز هذا المشروع الذى ينتظره كل المصريين ولا سيما بعد تصنيع عدد من الأتوبيسات.