تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد 2-3-2025 أمام الجنيه المصري بعد غلق التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 لقرائه تحديثا لحظيا لسعر الدولار اليوم الأحد 2-3-2025 امام الجنيه المصري بعد غلق التعاملات بالبنوك المصرية ، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.58 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار اليوم الأحد ، بالبنك الأهلى المصرى عند 50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.60 جنيه للشراء و 50.70 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.60 جنيه 50.70 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع

و سجل سعر الدولار اليوم بعد غلق التعاملات كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.