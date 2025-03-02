شكرا لقرائتكم خبر عن مطعم "مضغوط دجاج" يجذب 100 ألف زبون خلال 10 أيام فقط باستثمارات تتجاوز ربع مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مطعم "مضغوط دجاج" نجاحًا استثنائيًا منذ افتتاحه، متصدرًا محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، ليصبح حديث الشارع المصري في الأيام الماضية.

وجاء الافتتاح الكبير للمطعم كواحد من أبرز الفعاليات في مصر، بحضور شخصيات شهيرة، من بينهم البلوجر التركي كوكسال بابا، والبلوجر السعودي كحلي، إلى جانب عدد من البلوجرز المصريين والفنانين، ما ساهم في تعزيز الزخم حول التجربة الجديدة.

"مضغوط دجاج" يقدم تجربة فريدة للجمهور المصري، حيث يعرّفهم على النكهات السعودية الأصلية من الأرز والدجاج، وهو ما لاقى استحسانًا واسعًا، مما أدى إلى إقبال كبير على المطعم خلال الأيام الأولى من افتتاحه.

يُذكر أن مالك المطعم هو رجل الأعمال أحمد الباز، صاحب سلسلة مطاعم "قصر الكبابجي"، والذي صرّح لـ"الخليج 365" عن خطته الطموحة لضخ استثمارات بقيمة ربع مليار جنيه، مع استهداف افتتاح 100 فرع خلال العامين المقبلين، في خطوة تعكس رؤية توسعية كبيرة للعلامة التجارية في السوق المصري.



مطعم مضغوط دجاج (1)



مطعم مضغوط دجاج (2)



مطعم مضغوط دجاج (3)