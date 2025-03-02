شكرا لقرائتكم خبر عن "إى أف جى" تتصدر التداولات بالبورصة خلال فبراير بقيمة 4.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "مجموعة إي أف جي القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر فبراير الماضي، بحجم تداول بلغ 193 مليون ورقة، وبقيمة تداول 4.6 مليار جنيه، يليه سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 65.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 3.4 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "القاهرة للزيوت والصابون" بحجم تداول بلغ 8.2 مليار ورقة منفذة، وقيمة تداول 3.1 مليار جنيه، ثم " البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" بحجم تداول 36.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2.8 مليار جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 19.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 2.6 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهري.

وفي المركز السادس "أوراسكوم للتنمية مصر" بحجم تداول بلغ 97.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه، ثم "المصرية لتطوير صناع البناء (ليفت سلاب مصر)" بحجم تداول 1.9 مليار ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.5 مليار جنيه، ثم "بلتون القابضة"، بحجم تداول 578.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.478 مليار جنيه، وفى المركز التاسع "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 138 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.456 مليار جنيه، وجاءت في المركز الأخير "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 214.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 1.37 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 30610.44 نقطة، خلال جلسات شهر فبراير الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 8635.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 11910.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.43% ليغلق عند مستوى 38272.85 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.40% ليغلق عند مستوى 10546.90 نقطة.