شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 9 قطاعات بالبورصة بأولى جلسات شهر رمضان.. وهبوط قطاع الأغذية والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد-أولى جلسات شهر رمضان- إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.8%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.2%، وصعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.7%.

وقفز قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.4%، وزاد قطاعا الموارد الأساسية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.3%، ونما قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.01%، فيما تراجعت 6 قطاعات بالبورصة على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6%، وهبط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، ونزل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.2%، وانخفضت قطاعات السياحة والترفيه، والبنوك، ومواد البناء بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر مارس، بارتفاع المؤشرات باستثناء هبوط مؤشر "إيجي إكس 70"، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.279 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 880.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68.1 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.49% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.54%، والعرب على 4.97%، واستحوذت المؤسسات على 26.47% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.52%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 69.5 مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، 281.9 ألف جنيه، 16.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 90.8 مليون جنيه، 10.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 30857 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 38567 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 13575 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 8631 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 11935 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3299 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 10876 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1913 نقطة.