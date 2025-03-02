شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على الشركة المصرية لضمان الصادرات بقيمة 571.7 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة المصرية لضمان الصادرات، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 2.5 مليون سهم بقيمة 571.7 مليون جنيه، وصفقة على الشركة المصرية لإنشاء القرى السياحية بحجم تداول 40 ألف سهم بقيمة 4 ملايين جنيه، وصفقة على شركة مشارق للزراعة العضوية بحجم تداول 19.7 مليون سهم بقيمة 1.966 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 22.9 مليون سهم بقيمة 583.9 مليون جنيه عبر تنفيذ 83 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر مارس، بارتفاع المؤشرات باستثناء هبوط مؤشر "إيجي إكس 70"، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.279 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 880.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68.1 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.49% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.54%، والعرب على 4.97%، واستحوذت المؤسسات على 26.47% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.52%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 69.5 مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، 281.9 ألف جنيه، 16.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 90.8 مليون جنيه، 10.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 30857 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 38567 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 13575 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 8631 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 11935 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3299 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 10876 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1913 نقطة.