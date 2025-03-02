مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12035 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 76.45 نقطة ليقفل عند مستوى 12035.45 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 201 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 37 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 209 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، وعلم، وأفالون فارما، ومرنة، والرياض ريت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سال، وباتك، والباحة، وسينومي ريتيل، والإعادة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.79% و 9.98%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وباتك، وأمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سال، وسابك، والراجحي، وأرامكو السعودية، وSTC هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 177.88 نقطة ليقفل عند مستوى 31582.35 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 29 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط