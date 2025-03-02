شكرا لقرائتكم خبر عن هل تؤثر توقعات تثبيت الفائدة الأمريكية بالسلب على أسعار الذهب؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض الذهب للمرة الأولى في 9 أسابيع مع تزايد قوة الدولار وعدم اليقين بشأن توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، وفق ما ذكرت منصة إف إكس إمباير الأمريكية. لماذا تراجع سعر الذهب؟ سجلت أسعار الذهب أول انخفاض أسبوعي لها في تسعة أسابيع تحت ضغط من ارتفاع الدولار الأمريكي وتغير توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي وحذر المستثمرين بشأن التوترات التجارية العالمية.

وفي حين تظل الأسس الصعودية طويلة الأجل للذهب قوية، فقد تحولت المشاعر قصيرة الأجل إلى هبوطية مع تكيف المتداولين مع المخاطر الاقتصادية المتطورة وسياسة البنك المركزي. سعر الذهب في 2025 في الأسبوع الماضي، استقر الذهب عند 2,858.14 دولارًا للأوقية بانخفاض 78.12 دولارًا وبنسبة تراجع سالبة بــ 2.66%.

ويظل مجلس الاحتياطي الفيدرالي قوة مهيمنة في تحركات أسعار الذهب حيث يتتبع المتداولون عن كثب استجابته لبيانات التضخم.

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ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي "بي سي إي" الذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 0.3% في يناير بما يتماشى مع التوقعات.

ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة بنسبة 2.6% على أساس سنوي وهو أقل قليلاً من 2.7% في ديسمبر.

وعززت هذه البيانات التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة وهو سيناريو غير مواتٍ وغير فعال للذهب. توقعات الفائدة الأمريكية ولا تزال أسواق العقود الآجلة تتوقع احتمالات بنسبة 79% لخفض أسعار الفائدة في يونيو لكن صناع السياسات يظلون حذرين ولا يقدمون أي إشارات واضحة إلى تخفيف وشيك للسياسة النقدية.

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وتعمل أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول على تقليص جاذبية الذهب كأصل غير مدر للعائد وهو ما يضغط على الأسعار نحو الانخفاض. الحرب التجارية والدولار والذهب أضافت التوترات التجارية المتصاعدة إلى معاناة الذهب ولكن بدلاً من تعزيز الطلب على الملاذ الآمن للذهب دفع عدم اليقين المستثمرين إلى الدولار.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرسوم الجمركية بنسبة 25% على السلع المكسيكية والكندية ستدخل حيز التنفيذ في مارس إلى جانب رسوم إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية. قوة الدولار الأمريكي وبدلاً من تحفيز تدفقات الذهب، عززت حالة عدم اليقين قوة الدولار مع سعي المستثمرين إلى الاستقرار.

وارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.9% الأسبوع المنصرم مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الأجانب وأثقل كاهل الطلب.

تاريخياً، تميل النزاعات التجارية إلى دعم أسعار الذهب ولكن هذه المرة فضل السوق النقد والدولار بدلاً من المعدن. تحركات أسعار الذهب وقد أدى ارتفاع أسعار الذهب مؤخراً إلى 2956.31 دولاراً إلى أعلى مستوى له على الإطلاق إلى موجة من جني الأرباح.

ورغم التراجع الذي شهده الذهب فإن الأساسيات الصعودية طويلة الأجل للذهب لا تزال قائمة. ويستمر الطلب من جانب البنوك المركزية علاوة على مخاطر التضخم المستمرة وعدم اليقين الجيوسياسي في توفير أرضية قوية للأسعار.

ومع ذلك، في الأمد القريب، قد تحد الرياح المعاكسة الناجمة عن قوة الدولار وحذر بنك الاحتياطي الفيدرالي وعمليات جني الأرباح المستمرة من إمكانات الصعود.