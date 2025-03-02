شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 0.6% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على انخفاض بنسبة 0.6%، عند 12035 نقطة، وبتداولات بلغت 3.458 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 201.373 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 10.002 تريليون ريال. انخفاض أسهم 209 شركات انخفضت أسهم 209 شركات بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 37، من بين 250 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الكابلات السعودية، وعلم، وأفالون فارما، ومرنة، والرياض ريت، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، سال، وباتك، والباحة، وسينومي ريتيل، والإعادة السعودية، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.6%، عند 31582 نقطة، وبتداولات بلغت، 29.683 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.679 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 59.873 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 61 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 26، من بين 111 شركة مدرجة في السوق الموازية.