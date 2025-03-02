شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. و1.7% لخام برنت والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث انخفض خام القياس العالمي برنت بنحو 1.7%، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 0.9%.

وسجلت أسعار النفط 73.18 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 69.76 دولار للبرميل، وذلك عند التسوية الجمعة.

وأكد وزير النفط العراقي حيان عبدالغنى، أن الحكومة جادة في دعم الشركات النفطية وتذليل العقبات اللوجستية، مشيرًا إلى أن الوزارة طبقت إجراءات لتسهيل عمل تلك الشركات، وهنالك عمل على إعداد دراسة لمعالجة المعوقات.

وقال وزير النفط العراقي -في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)- إن الوزارة تعمل على إعداد دراسة شاملة لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات العاملة في الحقول النفطية، لا سيما في محافظة البصرة، كما ستتضمن تحليلًا مفصلًا للمعوقات التي تواجه الشركات، ومن أبرزها إجراءات الحصول على التصاريح الأمنية والموافقات اللازمة لدخول المواقع النفطية، حيث لا يُسمح لأي شخص بالدخول إلى هذه الحقول دون تصريح مسبق.