شكرا لقرائتكم خبر عن استقالات جديدة بشركة كونتكت المالية القابضة.. وتراجع السهم بنسبة 0.94% والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، عن استقالة كريم محي الدين حسين محمد، من عضوية مجلس الإدارة، وهذه ثاني استقالة للشركة خلال أقل من أسبوع، وذلك بعد استقالة الرئيس التنفيذي سعيد زعتر، والذي تولى هذا المنصب منذ تأسيس الشركة منذ 24 عامًا.

تراجع سهم شركة كونتكت المالية القابضة، بنسبة 0.94% خلال تعاملات شهر فبراير، ليصل سعر السهم إلى 4.210 جنيه، وسط أحجام تداول متدنية بلغت 2.9 مليون سهم بقيمة 12.3 مليون جنيه عبر تنفيذ 690 عملية.

وجاء هذا التراجع في أداء السهم بعد إعلان شركة كونتكت، عن نتائجها المالية، والتي أظهرت تراجعًا في صافي الأرباح خلال الربع الأخير من عام 2024 لتصل إلى 247 مليون جنيه بنسبة انخفاض 5%، وكذلك تراجع في أرباح السنة المالية 2024 بنفسة النسبة لتصل إلى 658 مليون جنيه.