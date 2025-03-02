شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة خلال فبراير على رأسها "السيارات" بنسبة 9.6% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 9.6%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 7.2%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 4.9%، وصعد قطاعا البنوك، والموارد الأساسية بنسبة 3.1%.

وقفز قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.9%، 2.4%، على التوالي، وزاد قطاع العقارات بنسبة 1.2%، ونما قطاعا السياحة والترفيه، ومواد البناء بنسبة 0.2%، 0.1%، على التوالي، فيما تراجعت 6 قطاعات بالبورصة على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 5%، وهبطت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية، والتجارة والموزعون بنسبة 2.8%، 2.5%، 2.2%، على التوالي، وانخفض قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.5%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 30610.44 نقطة، خلال جلسات شهر فبراير المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 8635.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 11910.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.43% ليغلق عند مستوى 38272.85 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.40% ليغلق عند مستوى 10546.90 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 39.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر فبراير الماضي، ليغلق عند مستوى 2.269 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.8%، فيما تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.433 تريليون جنيه إلى 1.263 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 11.9%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 415.3 مليار جنيه إلى 402.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.1%.

فيما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.849 تريليون جنيه إلى 1.665 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 9.9%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.6 مليار جنيه إلى 2.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.1%.



