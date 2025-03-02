شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة مفاجئة.. «مايكروسوفت» تقلص استثمارات الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

مراكز بيانات "ميكروسوفت"

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الإنفاق على الذكاء الاصطناعي

أسهم "ميكروسوفت"

الدمام - شريف احمد - ألغت شركة "مايكروسوفت" عددًا غير محدد من عقود إيجار مراكز البيانات في خطوة مفاجئة تشير إلى تراجع إنفاق شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة على الذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا التطور في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون عن كثب ما إذا كانت شركات التكنولوجيا العملاقة ستستمر في الإنفاق بكثافة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وفق ما ذكر موقع "كابيستي ميديا".تدير شركة "مايكروسوفت" مراكز بيانات مجهزة بآلاف الخوادم التي تحتوي على شرائح حوسبة متقدمة لتشغيل تطبيقات سحابية والذكاء الاصطناعي.يستخدم مركز البيانات النموذجي الذي تديره شركة مايكروسوفت أكثر من 100 ميجاواط من الطاقة.اقرأ أيضاً: "مايكروسوفت" تكشف عن تطور جديد في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعيحول ذلك قال مايكل إلياس من شركة "تي دي كاون" في مذكرة : "رد فعلنا الأولي هو أن هذا مرتبط باحتمال وجود مايكروسوفت في وضع العرض الزائد".وسبق وكتب إلياس في يناير أن مايكروسوفت تتخلى عن صفقات التأجير الجديدة لمراكز البيانات التي كانت مهتمة بها سابقًا، ذاكرًا:"إن حجم سعة مركز البيانات المحتملة التي ابتعدت عنها الشركة وقرار الانسحاب من الاستحواذ على الأراضي (الذي يدعم نمو القدرة الأساسية على المدى الطويل) يشير في رأينا إلى فقدان إشارة الطلب الرئيسية التي كانت مايكروسوفت تستجيب لها في الأصل والتي نعتقد أنها السبب في التحول بعيدًا عن أوبن إيه آي".وقال متحدث باسم شركة مايكروسوفت ""نقوم بتعديل بنيتنا التحتية بشكل استراتيجي في بعض المناطق لكننا سنستمر في النمو بقوة في جميع المناطق".اقرأ أيضاً: خفض تصنيف وتوقعات «مايكروسوفت» و«أمازون» مقابل تقدم «إنفيديا»أضاف المتحدث باسم الشركة: "إن خططنا لإنفاق أكثر من 80 مليار دولار على البنية التحتية خلال العام المالي الحالي لا تزال على المسار الصحيح مع استمرارنا في النمو بوتيرة قياسية لتلبية طلب العملاء".انخفضت أسهم مايكروسوفت بنسبة تزيد قليلاً عن 1% بعد نشر الخبر. وقالت الشركة، التي تعد أكبر داعم لشركة "أوبن إيه آي" إنها تخطط لإنفاق 80 مليار دولار في النفقات الرأسمالية في سنتها المالية 2025 مدفوعة بسوق الذكاء الاصطناعي لكن هناك شكوك حول هذا الرقم حالياً.وكانت الشركة أيضًا أكبر مشترٍ لرقائق الذكاء الاصطناعي من شركة "إنفيديا" في عام 2024 حيث اشترت ما يقرب من نصف مليون من وحدات معالجة الرسومات الخاصة بها وساهمت بنحو 20 مليار دولار في إيرادات شركة صناعة الرقائق، وفقًا لتحليل شركة "دي إيه دافيدسون".وأعلنت شركة "مايكروسوفت" مؤخرًا عن نتائج الربع الثاني من السنة المالية والتي أظهرت أن الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا أنفقت بالفعل 42 مليار دولار من إجمالي 80 مليار دولار المتوقعة في النفقات الرأسمالية حتى الآن في عام 2025. وانخفض سهم الشركة بنسبة 6% بعد هذه النتائج.