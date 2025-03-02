شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية قناة السويس" توقع مشروعين جديدين بالقنطرة غرب الصناعية لصناعات المنسوجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، عقدين لمشروعين جديدين، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي استثمارات تبلغ 28 مليون دولار، في مجالات صناعة وطباعة وصباغة المنسوجات، وذلك على مساحة إجمالية قدرها 100 ألف متر مربع، وبما يوفر 800 فرصة عمل مباشرة.

ووقع وليد جمال الدين عقد مشروع شركة "تشانغتشو كينجكاسون للطباعة والصباغة المحدودة - Changzhou Kingcason Printing & Dyring Co. Ltd " الصينية المتخصصة في تصنيع خيوط النسيج والمنسوجات والصباغة والطباعة والحياكة والتصميم، وذلك على مساحة تبلغ 60 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات 24.5 مليون دولار أمريكي بما يعادل 1.2 مليار جنيه مصري، وبما يوفر 500 فرصة عمل مباشرة، بنسبة تصدير 100% من إجمالي الإنتاج، وقامت بتوقيع العقد ييمي جاو، رئيسة الشركة.

كما وقع وليد جمال الدين عقد مشروع شركة " شنغهاى هونر ” Shnghai Honour Home Textile - الصينية لصناعة الأقمشة والمنسوجات المنزلية، بالشراكة مع إحدى شركاتها بدولة الإمارات العربية المتحدة (هوم هب تكستايل - Home Hub Textile)، بإجمالي تكلفة استثمارية 3.5 مليون دولار، بما يعادل 177 مليون جنيه مصري على مساحة 40 ألف متر مربع، وبما يوفر 300 فرصة مباشرة، على أن يتم تصدير 100% من إجمالي منتجات المشروع، وقام بتوقيع العقد مينج يانج ، رئيس الشركة.

وفي هذا السياق أوضح وليد جمال الدين أنه من خلال توقيع عقدي اليوم تكون اقتصادية قناة السويس انتهت من توقيع عقود 14 مشروعًا بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي استثمارات يصل إلى 542.3 مليون دولار أمريكي، خلال 20 شهرًا، مما يعد إنجازًا تنمويًا على مختلف الأصعدة، كما عبر عن تقديره العميق للمستثمرين والصناع الذين اختاروا منطقة القنطرة غرب الصناعية وجهةً لأعمالهم، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الملابس والمنسوجات بمصر.

وأضاف وليد جمال الدين إن توقيع هذين المشروعين الجديدين في مجال تصنيع المنسوجات يعكس التزام الهيئة لمستمر بجذب الاستثمارات، ودعم توطين الصناعات المستهدفة، وخلق فرص عمل مستدامة لأبناء مصر، حيث يُعد هذا القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية، ليس فقط لدوره في تعزيز الصادرات المصرية، بل أيضًا لما يوفره من فرص تشغيلية واسعة، ومن هذا المنطلق، تعمل اقتصادية قناة السويس على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة توفر بيئة أعمال متطورة، وبنية تحتية حديثة، وخدمات لوجستية متكاملة تدعم المصنعين والمستثمرين لتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية والجودة.