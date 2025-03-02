شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يغادر إلى برشلونة للمشاركة فى المؤتمر العالمى للمحمول MWC 2025 والان مع تفاصيل الخبر

غادر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القاهرة متوجها إلى مدينة برشلونة بأسبانيا للمشاركة على مدار ثلاثة أيام فى فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للمحمول MWC 2025؛ الذى يعد أكبر حدث سنوى عالمى يجمع المعنيين بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم وتنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA خلال الفترة من 3 حتى 6 مارس بمشاركة أكثر من 100 ألف شخص؛ وما يزيد عن 2700 عارض وبحضور صناع القرار والخبراء ومسئولى المنظمات الدولية وكبرى الشركات التكنولوجية والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.

هذا ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت على هامش مشاركته فى المؤتمر عددا من اللقاءات مع وزراء ومسؤولى كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنظمات الدولية لبحث التعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفرص الاستثمار فى مصر.

هذا وتناقش جلسات المؤتمر العالمى للمحمول هذا العام عدد من الموضوعات أبرزها حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول، وكفاءة استخدام الطاقة في الشبكات وتسليط الضوء على تقنيات الحوسبة الكمومية والجيل الخامس واستعراض آليات بناء مستقبل على أسس الاستدامة والتنوع، وكيف يمكن للمؤسسات أن تستثمر في استراتيجيتها الرقمية لمواكبة التطورات التكنولوجية، وسبل بناء شبكات أكثر ديناميكية وفعالية للاستفادة من التقنيات المتصلة، كما تضم فعاليات المؤتمر فعالية 4YFN المخصصة للشركات الناشئة.