جامعة مصر للمعلوماتية تستضيف مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي للشرق الأوسط

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تستضيف جامعة مصر للمعلوماتية مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025 للعام الثاني على التوالي، خلال الفترة من 10 إلى 12 أبريل المقبل، تحت شعار "تمكين مجتمع الذكاء الاصطناعي".

وأكدت الدكتورة ريم بهجت، رئيسة جامعة مصر للمعلوماتية، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات أصبحت من العوامل الرئيسية التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، إذ تلعب دورًا محوريًا في تطوير أساليب الإنتاج الصناعي وتحسين سلاسل الإمداد على مستوى العالم.

وأوضحت أن الجامعة تحرص على استضافة هذا المؤتمر الإقليمي البارز، الذي يُعد من أهم الفعاليات التكنولوجية في المنطقة، حيث يجمع نخبة من المتخصصين والأكاديميين وصناع القرار وقادة الصناعة بهدف تعزيز الابتكار والتعاون.

وأضافت أن دورة هذا العام ستوفر منصة متكاملة للحوار والتشبيك، حيث سيتم استكشاف أحدث الابتكارات في مجالي الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، إلى جانب مناقشة التحديات والفرص المرتبطة بهما.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 1500 مشارك و90 متحدثًا، سيناقشون 25 ملفًا محوريًا تتناول أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على مختلف القطاعات.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المؤتمر يومي 10 و11 أبريل بتدريبات تفاعلية ومحاضرات عبر الإنترنت، على أن تختتم أعماله يوم 12 أبريل بمقر جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويركز المؤتمر هذا العام على عدة موضوعات رئيسية، حيث يتناول المسار التقني التطورات الحديثة في تحليلات البيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعي التوليدي، معالجة اللغة الطبيعية، الهندسة الاستجابة الفورية، الرؤية الحاسوبية، الروبوتات، وغيرها من المجالات المتقدمة.

كما يسلط مسار السياسة العامة والمجتمع الضوء على أطر الحوكمة المسؤولة والتأثيرات المجتمعية للذكاء الاصطناعي، فيما يركز المسار التجاري على كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات والشركات وتعزيز تنافسيتها في السوق.

وتعد جامعة مصر للمعلوماتية، التي أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أول جامعة متخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتقدم الجامعة برامج أكاديمية متخصصة في علوم الحاسب، هندسة الاتصالات، الفنون الرقمية والتصميم، وتكنولوجيا الأعمال، بهدف تأهيل جيل جديد من الكوادر المتخصصة في أحدث مجالات التكنولوجيا.