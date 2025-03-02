شكرا لقرائتكم خبر عن «ڤاليو» تنجح فى إتمام الإصدار الرابع عشر لسندات توريق بقيمة 463.3 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - تعد تلك الصفقة هي الإصدار الأول لشركة «ڤاليو» خلال عام 2025 وذلك بعد نجاحها في إصدار 6 سندات توريق خلال عام 2024 فقط

أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن إتمام الإصدار الرابع عشر لسندات توريق بقيمة 463.3 مليون جنيه، بالتعاون مع إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعد تلك الصفقة هي الإصدار الرابع ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه.

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، وتم إصدار سندات بمدة 12 شهر، وتصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة.

وفي هذا السياق، أشاد شكري بدير الرئيس المالي لشركة «ڤاليو»، بهذا الإصدار الذي يعد إنجاز جديد ضمن الشراكة الاستراتيجية مع إي اف چي هيرميس، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز هيكل رأس المال ودعم الخطط التوسعية لڤاليو، مشيرًا إلى أهمية هذا الإصدار، باعتباره أحد الحلول التمويلية المتنوعة التي ستسهم في تمكين الشركة من التوسع بنطاق خدماتها وتقديم حلول متطورة للعملاء والحفاظ على مكانتها الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية.

وفي سياق متصل، أضافت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن الإصدار الرابع عشر لسندات التوريق لصالح شركة ڤاليو خلال 2025 يأتي في إطار جهود إي اف چي هيرميس لموصلة البناء على إنجازاتها السابقة، حيث نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات التوريق لڤاليو، بداية من الإصدار الثامن وحتى الثالث عشر خلال العام الماضي فقط، وهو ما يعكس قدرة إي اف چي هيرميس في تنفيذ المعاملات الكبيرة التي تلبي احتياجات العملاء دائمة التطور. كما أوضحت حمدي أن التعاون المستمر مع شركة ڤاليو يعكس ريادة إي اف چي هيرميس في هيكلة وتقديم حلول التمويل الاستراتيجية التي تدعم النمو السريع لقطاع التكنولوجيا المالية في مصر.

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقام بنك قناة السويس بدور ضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب، فيما قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) ومؤسسات أخرى في عملية الاكتتاب. وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.