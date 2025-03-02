شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات وسط تداولات ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 30869 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 38610 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 13578 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 8655 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 11962 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 3300 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.16% ليصل إلى مستوى 10880 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمتحدة للإسكان والتعمير.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخلين بشركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وجهينة للصناعات الغذائية، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والمهندس للتأمين، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وكونتكت المالية القابضة، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 11.9 ألف سهم، 1000 سهم، 841 سهمًا، 14.7 ألف سهم، 5 ملايين سهم، 1.2 مليون سهم، 1.4 مليون سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 10 آلاف سهم، فيما باع داخليين بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومصر بني سويف للأسمنت، وابن سينا فارما، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ورواد السياحة-الرواد، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 100 ألف سهم، 14.5 ألف سهم، 100 ألف سهم، 1607 سهمًا، 355.3 ألف سهم، 23.8 ألف سهم، 160 ألف سهم، 80 سهمًا، على الترتيب.

أعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارت المالية، عن بيع المساهم زالدي للاستثمارات عدد 3.3 مليون سهم بسعر 0.83 جنيه بقيمة إجمالية 2.973 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 2.23% إلى 1.14%، ونفذت الصفقة من خلال شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الخدمات المالية حققت شركة جي بي كوربوريشن، إيرادات بلغت 54 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 18.6 مليار جنيه خلال عام 2023، بنسبة نمو 111%، وبلغ صافي الربح 2.9 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 54.8%.

وحققت شركة ايه كابيتال، إيرادات بلغت 1.4 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 724.6 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح 162.6 مليون جنيه مقارنة مع 66.5 مليون جنيه.

وفي قطاع الأدوية حققت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (ايبكيو)، مبيعات بلغت 7.6 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 5.2 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو سنوي 45%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.1 مليار جنيه مقارنة مع 823 مليون جنيه بنسبة نمو 33%.

حققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 555.9 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر عام 2024 مقابل 413 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 106 ملايين جنيه مقارنة مع 65.7 مليون جنيه.

ففي قطاع المطاحن، حققت شركة مطاحن مصر العليا، إجمالي إيرادات نشاط 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 1.2 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 114.8 مليون جنيه مقارنة مع 107.4 مليون جنيه.

حققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، فائض قدره 34.4 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 يناير 2025 مقابل 40 مليون جنيه عن الفترة المماثة، ومقابل فائض مستهدف 10 ملايين جنيه.

فيما حققت شركة الدلتا للسكر، مبيعات بلغت 6.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 7.9 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة انخفاض 22%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 1.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 21%.