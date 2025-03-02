شكرا لقرائتكم خبر عن بانخفاض 12.4%.. 10.46 مليار ريال قروض سكنية للأفراد في شهر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد (قروض سكنية) المقدم من المصارف في السعودية، خلال يناير الماضي، على أساس شهري بنسبة 12.4%، مسجلا 10.464 مليار ريال، مقارنة بـ11.941 مليار ريال في ديسمبر 2024.
ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفع حجم التمويل العقاري السكني للأفراد، على أساس شهري في يناير الماضي، بنسبة 38.8%، مقارنة بـ7.539 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.
وارتفع التمويل العقاري للفلل على أساس سنوي في يناير الماضي، بنسبة 29.3%، مقارنة بـ 5.132 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2024.
وانخفض التمويل العقاري للفلل على أساس شهري في يناير الماضي، بنسبة 18.3%، مقارنة بـ8.120 مليار ريال في شهر ديسمبر الماضي.
وارتفع حجم التمويل العقاري للشقق في يناير الماضي على أساس سنوي بنسبة 70.4%، مقارنة بـ 1.967 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.
وانخفض حجم التمويل العقاري للشقق في يناير الماضي، على أساس شهري بنسبة 3.9%، مقارنة بـ3.486 مليار ريال في شهر ديسمبر 2024.
وارتفع حجم التمويل العقاري للأراضي في يناير الماضي، على أساس سنوي بنسبة 7.9%، مقارنة بـ440 مليون ريال في الشهر ذاته من عام 2024.
وسجل حجم التمويل العقاري للأراضي في يناير الماضي، ارتفاعا على أساس شهري، بنسبة 41.8%، مقارنة بـ 335 مليون ريال في شهر ديسمبر الماضي.
ووفقا للنشرة، سجل إجمالي عدد عقود التمويل العقاري للأفراد في يناير الماضي، نحو 13411 عقدا، مقارنة بـ15.294 عقدا في ديسمبر الماضي، و10.505 عقود في يناير من العام الماضي.
ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفع حجم التمويل العقاري السكني للأفراد، على أساس شهري في يناير الماضي، بنسبة 38.8%، مقارنة بـ7.539 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.
الفلل تستحوذ على 63.4%استحوذت الفلل على 63.4% من إجمالي التمويل العقاري السكني للأفراد، مسجلة 6.638 مليار ريال.
وارتفع التمويل العقاري للفلل على أساس سنوي في يناير الماضي، بنسبة 29.3%، مقارنة بـ 5.132 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2024.
وانخفض التمويل العقاري للفلل على أساس شهري في يناير الماضي، بنسبة 18.3%، مقارنة بـ8.120 مليار ريال في شهر ديسمبر الماضي.
تمويل الشققوبحسب النشرة، استحوذت الشقق على 32% من إجمالي التمويل العقاري السكني للأفراد، مسجلة 3.351 مليار ريال.
وارتفع حجم التمويل العقاري للشقق في يناير الماضي على أساس سنوي بنسبة 70.4%، مقارنة بـ 1.967 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.
وانخفض حجم التمويل العقاري للشقق في يناير الماضي، على أساس شهري بنسبة 3.9%، مقارنة بـ3.486 مليار ريال في شهر ديسمبر 2024.
تمويل الأراضيواستحوذت الأراضي على 4.5% من إجمالي التمويل العقاري السكني للأفراد في يناير الماضي، مسجلة 475 مليون ريال.
وارتفع حجم التمويل العقاري للأراضي في يناير الماضي، على أساس سنوي بنسبة 7.9%، مقارنة بـ440 مليون ريال في الشهر ذاته من عام 2024.
وسجل حجم التمويل العقاري للأراضي في يناير الماضي، ارتفاعا على أساس شهري، بنسبة 41.8%، مقارنة بـ 335 مليون ريال في شهر ديسمبر الماضي.
ووفقا للنشرة، سجل إجمالي عدد عقود التمويل العقاري للأفراد في يناير الماضي، نحو 13411 عقدا، مقارنة بـ15.294 عقدا في ديسمبر الماضي، و10.505 عقود في يناير من العام الماضي.