شكرا لقرائتكم خبر عن بيتكوين تواصل مسيرة الانخفاض.. وهذه توقعات العملة المشفرة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض سعر عملة البيتكوين إلى ما دون 90 ألف دولار بكثير، لتواصل العملة المشفرة بذلك الانزلاق من أعلى مستوى قياسي لها الذي سجلته الشهر الماضي في يناير، حيث يثقل عدم اليقين الاقتصادي كاهل المستثمرين في العملة المشفرة الأكبر عالمياً، وفق ما ذكرت منصة "إنفستوبيديا" الأمريكية.
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انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 5٪ منذ بداية العام لكنها لا تزال مرتفعة بنحو 25٪ منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسط آمال في أن يتبنى البيت الأبيض بقيادة ترامب والكونجرس الداعم للعملات المشفرة سياسات تدعم فئة الأصول.
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تكبدت بيتكوين النصيب الأكبر من تخارج التدفقات خلال الأسبوع الماضي وسحب المستثمرون 571 مليون دولار وتوجه المتداولين إلى التحوط ضد المخاطر الهبوطية المحتملة وسط حالة عدم اليقين المستمرة في السوق.
وتقدمت للولايات المتحدة أمريكية تلك التدفقات الخارجة مسجلة عزوفًا وخروجًا للأموال بقيمة 560 مليون دولار.
وقد يؤدي المزيد من البيع أسفل خط الدعم إلى انخفاض السعر إلى مستوى 80400 دولار في البداية لكن يبقى مستوى الدعم الحاسم التالي الذي يجب مراقبته عند حوالي 74000 دولار.
لكن تعافي سعر العملة المشفرة إلى مستوى 98500 دولار قد يوفر الدعم الذي تحتاجه العملة المشفرة الآن لاستئناف الصعود.
أخيرًا، قد يؤدي الإختراق للسعر السابق الإشارة إلى إعادة اختبار مستوى 106000 دولار.
لماذا انخفض سعر بيتكوين؟تعرض سعر البيتكوين، الذي انخفض إلى ما دون 86 ألف دولار في وقت سابق من اليوم قبل أن يتعافى مرة أخرى إلى حوالي 89 ألف دولار مؤخرًا لضغوط من أنباء تفيد بأن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على المكسيك وكندا ستمضي قدمًا كما هو مخطط لها.
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الرسوم الجمركية والعملات المشفرةوعادة ما ينظر المستثمرون إلى الرسوم الجمركية على أنها تضخمية وهو ما قد يحبط أي تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة هذا العام وهي الخطوة التي من شأنها أن تثقل كاهل الأصول غير المدرة للعائدات مثل البيتكوين.
توقعات بيتكوين في مارسبالنظر إلى المستقبل، يعد شهر مارس تاريخيًا شهرًا مختلطًا بالنسبة لعملة البيتكوين حيث سجلت العملة المشفرة كمية متساوية من العائدات الإيجابية والسلبية للشهر بين عام 2013 والعام الماضي2024، وفقًا لبيانات من موقع تحليلات العملات المشفرة "كوين جلاس".
انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 5٪ منذ بداية العام لكنها لا تزال مرتفعة بنحو 25٪ منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسط آمال في أن يتبنى البيت الأبيض بقيادة ترامب والكونجرس الداعم للعملات المشفرة سياسات تدعم فئة الأصول.
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موجة بيع بيتكوينويقول محللون أن تراجع عملة بيتكوين BTC جاء وسط موجة بيع واسعة في الأسواق بينما يواصل المتداولون معالجة نتائج اختراق الأسبوع الماضي الذي أسفر عن سرقة 1.5 مليار دولار من عملة إيثريوم من منصة التداول "باي بيت".
تكبدت بيتكوين النصيب الأكبر من تخارج التدفقات خلال الأسبوع الماضي وسحب المستثمرون 571 مليون دولار وتوجه المتداولين إلى التحوط ضد المخاطر الهبوطية المحتملة وسط حالة عدم اليقين المستمرة في السوق.
وتقدمت للولايات المتحدة أمريكية تلك التدفقات الخارجة مسجلة عزوفًا وخروجًا للأموال بقيمة 560 مليون دولار.
هل سيصعد سعر بيتكوين مجدداً؟استمر سعر البيتكوين في الاتجاه نحو الانخفاض، بعد تحقيقه قمتين سعريتين في يناير وفبراير 2025.
وقد يؤدي المزيد من البيع أسفل خط الدعم إلى انخفاض السعر إلى مستوى 80400 دولار في البداية لكن يبقى مستوى الدعم الحاسم التالي الذي يجب مراقبته عند حوالي 74000 دولار.
لكن تعافي سعر العملة المشفرة إلى مستوى 98500 دولار قد يوفر الدعم الذي تحتاجه العملة المشفرة الآن لاستئناف الصعود.
أخيرًا، قد يؤدي الإختراق للسعر السابق الإشارة إلى إعادة اختبار مستوى 106000 دولار.