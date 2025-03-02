شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة فى مصر تستقر عند 51.5 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الفضة في السوق المصري اليوم الأحد 2 مارس 2025 استقرارًا نسبيًا، حيث سجل سعر جرام الفضة السويسري عيار 999 نحو 51.5 جنيه للشراء و 50.5 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر جرام الفضة المصري عيار 999 نحو 50 جنيهًا للشراء و 49.5 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق بتطورات البورصة العالمية للفضة، فقد سجل سعر أونصة الفضة نحو 31.92 دولارًا للشراء و 31.87 دولار للبيع في التداولات العالمية، ويغلق السوق العالمي للفضة حاليًا بالتزامن مع الأجازة.

يأتي هذا الاستقرار النسبي في أسعار الفضة في ظل ترقب المتعاملين في السوق المصري لتطورات الأسواق العالمية، حيث تشهد بورصة الفضة العالمية تقلبات طفيفة في الأسعار خلال الفترة الحالية.

تطورات بورصة الفضة العالمية

تشهد بورصة الفضة العالمية حالة من الترقب والحذر في الوقت الحالي، وذلك بسبب عدة عوامل، منها تغيرات في سوق الذهب العالمي وكذلك تطورات المؤشرات الاقتصادية ويترقب المستثمرون صدور مؤشرات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة والصين، والتي قد تؤثر على توجهات الأسواق.

يتابع المستثمرون في الفضة قرارات البنوك المركزية حول أسعار الفائدة، حيث أن رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تراجع الطلب على المعادن الثمينة مثل الفضة، في المقابل تساهم التوترات الجيوسياسية في زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق، مما قد يدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الملاذات الآمنة مثل الفضة.