نائب الإنتاج بهيئة البترول: حقول سيناء من أقدم الحقول وتساهم فى دعم الناتج القومى

شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الإنتاج بهيئة البترول: حقول سيناء من أقدم الحقول وتساهم فى دعم الناتج القومى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في إطار توجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بضرورة تكثيف الجولات الميدانية والتواجد بين العاملين بمواقع الإنتاج، تواصل قيادات قطاع البترول جولاتها الميدانية لمتابعة جهود العاملين في الحقول البترولية، ودعم سبل زيادة معدلات الإنتاج، والتأكد من كفاءة منظومة السلامة.
تهدف هذه الجولات إلى تعزيز التواصل المباشر مع فرق العمل، والاطلاع على سير العمليات الإنتاجية، وتذليل أي تحديات تواجه العاملين، مع تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة لضمان استدامة العمليات التشغيلية.
ويأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة البترول لتعظيم الإنتاج، وتعزيز كفاءة الحقول، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد البترولية، دعما للإقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقة.
وفي هذا السياق استقبل المهندس خالد موافي رئيس مجلس إدارة شركة بترول بلاعيم (بتروبل) المهندس تامر ادريس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج والجيولوجي محمد محي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للإستكشاف والمشرف علي الإتفاقيات فرانشيسكو جاسبارى، رئيس شركة أيوك برودكشن، التابعة لشركة إينى الإيطالية فى مصر، محمود أبو اليزيد نائب رئيس أيوك برودكشن للعلاقات الخارجية أليساندرو كاسشيلي مدير عام العمليات لشركة أيوك برودكشن .وذلك في اطار جولة ميدانية بحقول سيناء (أبورديس) التابعة لشركة بتروبل.
وبدأ اللقاء بالاستماع إلى تعليمات السلامة، تأكيدًا على التزام العاملين بتطبيق أعلى معايير الأمان في العمليات التشغيلية.
واستعرض المهندس خالد موافي، رئيس مجلس إدارة شركة بترول بلاعيم (بتروبل)، نماذج لبعض الاتفاقيات المبرمة بين شركة بتروبل وشركة أيوك برودكشن، التابعة لشركة إيني الإيطالية، والتي تعكس التاريخ العريق للشراكة بين الجانبين، الممتدة منذ خمسينيات القرن الماضي.
وأكد موافي أن هذه الشراكة الاستراتيجية أسهمت في تحقيق العديد من النجاحات لشركة بتروبل، مما يعزز التعاون المستقبلي بين الشركتين ويدعم جهود زيادة معدلات الإنتاج.
وتابع المهندس خالد موافي عرض سياسة السلامة وحماية البيئة المطبقة في الحقول، مؤكدًا التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الأمان لضمان سلامة العاملين وحماية الأصول الإنتاجية.
كما تطرق موافي إلى آليات تنفيذ هذه السياسة، مشددًا على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية والتقنيات الحديثة في سلامة العمليات التشغيلية، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستدامة تدعم استمرارية الإنتاج بكفاءة عالية.
أكد المهندس خالد موافي أن الشركة تمتلك فرصًا استكشافية واعدة، خاصة في منطقة حقول أبو رديس، والتي تعد من المناطق الغنية بإنتاج الزيت الخام.
وأشار موافي إلى أن الشركة تعمل على تعزيز عمليات الاستكشاف والتطوير لزيادة معدلات الإنتاج، مع مواجهة التحديات التي تتطلب تكثيف الجهود واستخدام أحدث التقنيات لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد البترولية المتاحة.
وصرح موافي أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد الركيزة الأساسية لعملية التنمية المستدامة في قطاع البترول.
وأشار إلى أن تطوير الكوادر البشرية وتأهيلها بأحدث المهارات والتقنيات يساهم في تعزيز كفاءة العمل، ورفع معدلات الإنتاج، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، مؤكدًا أن الاهتمام بالعاملين وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة هو أحد أهم عوامل النجاح والاستدامة في الصناعة البترولية.
أعرب المهندس تامر إدريس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج، عن سعادته بتواجده في حقول سيناء، مشيرًا إلى أهميتها التاريخية كونها من أقدم الحقول البترولية في مصر ودورها البارز في دعم الناتج القومي.
ووجّه إدريس الشكر للعاملين، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود لمواجهة التحديات وزيادة إنتاج الزيت والغاز، مؤكدًا أن شركة بتروبل تعد من الشركات الرائدة في قطاع إنتاج البترول والغاز في مصر، لما تمتلكه من خبرات وإمكانات كبيرة تعزز من قدرتها على تحقيق معدلات إنتاج مرتفعة.
أثنى فرانشيسكو جاسباري، رئيس شركة أيوك برودكشن التابعة لشركة إيني الإيطالية في مصر، على الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون بشركة بتروبل لتعظيم الإنتاج، مشيدًا بقدرتهم على مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.
وأكد جاسباري على أهمية زيادة فرص التعاون بين الشركتين، مشيرًا إلى أن الشراكة بين بتروبل وأيوك برودكشن تمتد لعقود طويلة، وحققت نجاحات كبيرة، من أبرزها مشروع حقل ظهر. وأضاف أن تواجده اليوم في أحد أقدم حقول الزيت في مصر يعكس التزام الشركتين بتطوير الإنتاج واستمرار العمل المشترك لتحقيق المزيد من الإنجازات في قطاع البترول.جولة بمحطة تجميع وشحن الزيت الخام بمنطقة فيران
في إطار الجولة الميدانية لمتابعة سير العمل وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، قاموا بزيارة محطة تجميع وشحن الزيت الخام بمنطقة فيران، حيث اطلعوا على الأنظمة الحديثة المستخدمة في متابعة صهاريج الزيت الخام، ومدى مواكبة المحطة للتحول الرقمي والتقنيات الحديثة في عمليات التشغيل.
وخلال الزيارة، استمع الوفد إلى شرح تفصيلي حول مراحل التحكم في أنظمة السلامة، وآليات استخدام التكنولوجيا لضمان أعلى معايير الأمان والكفاءة في عمليات التخزين والشحن، بما يسهم في تطوير الأداء وتحقيق استدامة الإنتاج.
وفي سياق تعزيز معايير السلامة وحماية المنشآت البترولية، تفقدوا أنظمة السلامة في تنكات تخزين الزيت الخام، حيث استعرضوا أحدث التقنيات المستخدمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية.
وشهدوا تنفيذ تجربة حية لنظام مكافحة الحريق والتبريد على تنكات تخزين الزيت الخام، بالإضافة إلى استعراض تجارب عملية لسيارات الإطفاء المزودة بأحدث التكنولوجيا ومعايير الإطفاء العالمية، بما يضمن الاستجابة السريعة والفعالة لأى طارئ، ويعزز جهود حماية المنشآت والعاملين .
وفي ختام الجولة الميدانية تواجهوا الي زيارة موقع جهاز الحفر 59 التابع لشركة الحفر المصرية (EDC)، حيث اطلعوا على سير عمليات الحفر في البئر الجديدة "غرب فيران 2"، وتفقدوا مكونات جهاز الحفر والتقنيات المستخدمة في تنفيذ العمليات.
وخلال الزيارة، أكد المهندس خالد موافي، رئيس مجلس إدارة شركة بتروبل، أن شركة الحفر المصرية تُعد شريك نجاح استراتيجي، لما تمتلكه من إمكانيات وخبرات تدعم تحقيق أهدافنا.
ومن جانبه، أشار المهندس تامر إدريس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج، إلى أن عمليات الحفر تواجه العديد من التحديات، مؤكدًا تقديره للجهود المضنية التي يبذلها العاملون في هذا المجال لضمان نجاح عمليات الاستكشاف والإنتاج.
أعرب فرانشيسكو جاسباري، رئيس شركة أيوك برودكشن التابعة لشركة إيني الإيطالية في مصر، عن سعادته بالجولة الميدانية في حقول سيناء، مشيرًا إلى أن المنطقة تمتلك فرصًا واعدة لمستقبل إنتاج الزيت.
وأشار جاسباري أن الالتزام بمعايير السلامة أثناء عمليات الحفر يعد أمرًا ضروريًا لضمان استدامة الإنتاج وحماية العاملين والمنشآت، مشيراً إلي الاستمرار في تطوير إجراءات السلامة واستخدام أحدث التقنيات لتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية.
قدم كل من المهندس خالد موافي، رئيس مجلس إدارة شركة بتروبل، والمهندس تامر إدريس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج، والسيد فرانشيسكو جاسباري، رئيس شركة أيوك برودكشن التابعة لشركة إيني الإيطالية، التهنئة للعاملين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.
وأكدوا على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة، خاصة خلال فترات الصيام، لضمان بيئة عمل آمنة والحفاظ على كفاءة العمليات التشغيلية، وضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين
رافقهم خلال الزيارة لفيف من الساده مساعدي رئيس الشركة ومديري العموم ومساعد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج ومعاون نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج.
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